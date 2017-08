Se billedserie Sidste års ombordkørsel på Rørvig-færgen Isefjord. Mandag er Team Bodenhoff med færgen kl. 09.25. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Atter i sadlen for kræftramte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atter i sadlen for kræftramte børn

Halsnæs - 05. august 2017 kl. 05:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen 7. august lyder startskuddet til tredje udgave af Danmark Rundt for Team Bodenhoff, der begiver sig ud på en rundtur i landet på cykel for at skaffe midler til kræftsyge børn i samarbejde med Børnecancerfonden, der modtager samtlige indsamlede midler ubeskåret.

I år indledes turen i Lynæs, hvorfra man cykler til City Bakery i Nørregade i Hundested, hvor der serveres morgenmad og borgmester Steen Hasselriis ønsker deltagerne god tur. Herfra triller man til Rørvigfærgen og videre på cyklerne til Odden for at tage sejlturen til Ebeltoft, inden etapens del 2 på hjul bringer deltagerne til målet i Grenaa. Siden venter yderligere otte etaper, inden 2017-udgaven afsluttes i Frederiksværk tirsdag 15. august.

Frederiksværk-ildsjælen Claus Bodenhoff tog i 2015 initiativ til projektet for støtte til kræftramte børn efter at have deltaget med Team Rynkeby til Paris i 2014. År for år har projektet udviklet sig, takket være gode venner og ikke mindst en stor sponsoropbakning både lokalt og ikke mindst nationalt.

Det holder ikke Claus Bodenhoff tilbage, at han undervejs selv er blevet sygdomsramt. En nyresygdom gør at han fremover skal fast i dialyse et antal timer hvert døgn, et forløb han indledte i sidste uge. Derfor vil man kun lejlighedsvis se Claus Bodenhoff selv på cyklen på turen rundt i Danmark, men han er med hele vejen.

Første år i 2015 kunne man udskrive en check på lidt under en halv million til Børnecancerfonden. Sidste år var man meget tæt på målet en million kr., og håbet er at runde millionen i år.

- Det går vi efter, men det kan godt blive svært. Vigtigst er det at hver en krone tæller og falder på et godt sted. Intet bliver brugt til administration eller forskning, det er Børnecancerfonden som selv står for administrationen og samtlige beløb går direkte hertil, siger Claus Bodenhoff.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.