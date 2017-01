Det er ikke første gang, at Center Auderød bliver tømt. I november 2014 blev asylcentret helt lukket - i denne omgang, skal det stå i standby. Foto: Allan Nørregaard

Asylcenter bliver tømt: Alle skal ud

Halsnæs - 04. januar 2017 kl. 11:49 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

219 asylansøgere fra 45 nationaliteter havde den 28. december ophold i modtagecentret Center Auderød ved Frederiksværk. Men i andet kvartal af 2018 vil antallet af beboere i centret være nul.

Udlændingestyrelsen bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at Center Auderød bliver tømt og overgår til en buffer- eller aflastningsfunktion i asylberedskabet. En udmeldingen som kommer dagen efter, at Frederiksborg Amts Avis kunne fortælle, at Center Esbønderup i Gribskov Kommune lukker inden udgangen af maj 2017.

Det er angiveligt et faldende indrejsetal i Europa, som giver Udlændingestyrelsen mindre pladsbehov.

I Center Auderød nikker den daglige leder også genkendende til den nye situation. Røde Kors, som driver asylcentret, underskrev i mandags en kontrakt om asylcentrents nye rolle. Det betyder, at centret skal holde en række værelser klar til indkvartering, men derudover bliver tømt for beboere og cirka 50 medarbejdere bliver afskediget.

- Centret bliver lukket og låst. Vi overgår til bufferkapacitet, og den seneste melding er, at vi skal have centret tømt for beboere i årets andet kvartal, siger Esben Lykke Hestrup, daglig leder i Center Auderød.

Auderødlejren har levet en omskiftelig tilværelse som Røde Kors-drevet modtage- og udrejsecenter, og det er ikke første gang, at asylcentret bliver tømt.

I 2009 købte statens ejendomsselskab Freja Ejendomme den nedlagte militærlejr af Forsvarsministeriet for 15 mio. kr. Fra marts 2010 blev området brugt som asylcenter, indtil et byrådsflertal i Halsnæs Kommune i november 2014 takke nej til at forlænge aftalen.

Auderødlejren nåede dog ikke engang at stå tomt og lukket i ét år. I september 2015 genåbnede lejren som modtagecenter for flygtninge efter forespørgsel fra Udlændingestyrelsen, som akut manglede pladser til et stigende antal asylansøgere. I første omgang var der tale om en midlertidig lejeaftale for tre måneder, men den blev gjort permanent i foråret 2016 og løber nu frem til udgangen af marts 2018.

Det er dog ikke længere Freja Ejendomme, som ejer militærlejren. I sommeren 2016 smækkede »Udviklingsselskabet Af 30/6 2016 Auderød ApS«, som bliver styret af drevne erhvervsfolk, 16 mio. kroner på bordet og købte lejren. De nye ejere har endnu ikke løftet sløret for, hvad de vil bruge lejren til.