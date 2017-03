Arbejdstilsyn frikender Reaktor for bødestraf

Det var anonyme henvendelser til Gribskov Kommune og politiet, der fik myndighederne til at interessere sig for, hvad der skete i et 153 kvadratmeter stort hus på Nygade i Helsinge. Den første henvendelse kom til Gribskov Kommune den 27. juli sidste år. Den anonyme meddeler oplyste, at der i huset befandt sig en otte-årig dreng, og at der lev begået vold mod både barnet og dets mor.

Det var anonyme henvendelser til Gribskov Kommune og politiet, der fik myndighederne til at interessere sig for, hvad der skete i et 153 kvadratmeter stort hus på Nygade i Helsinge. Den første henvendelse kom til Gribskov Kommune den 27. juli sidste år. Den anonyme meddeler oplyste, at der i huset befandt sig en otte-årig dreng, og at der lev begået vold mod både barnet og dets mor.

Dagen efter fik Nordsjællands Politi en anonym opringning fra en mand, de fortalte det politiet, om samme forhold samt at der blev drevet prostitution fra huset. Senere samme dag fik politiet en mail med et vedhæftet foto af en dreng, der var klædt i kvindetøj.

Det er nogle af detaljerne i det materiale, som anklager Margit Wegge fremlagde i retten i Helsingør fredag, hvor to kvinder står anklaget for blandt andet ulovlig menneskehandel, grov vold, åger og trusler ved at have tvunget drengens mor til at arbejde som prostitueret.

Den ene er en 46-årige kvinde, der er født i Thailand af thailandske forældre, mens den anden er dansk statsborger, 20 år yngre, og som har en thailandsk mor og en dansk far, Den yngste af kvinderne tiltales desuden for bedrageri ved at få en retarderet mand til at udbetale sig over 100.000 kroner.

Der er sat fem retsdage af til behandlingen af sagen. Fredag formiddag blev den 36-årige kvinde afhørt om tiltalen for bedrageri over for den retarderede mand. Hun erkendte at have modtaget pengene, men benægtede at det var bedrageri. Halvdelen af pengene var mandens indskud bil et dating-site, de skulle oprette på nettet, mens den anden halvdel var penge, som hun havde lånt af ham. Den anden halvdel, som hun havde fået udbetalt var et lån, som det var aftalt, at un skulle afdrage, sagde hun.

Den ældste af kvinderne blev afhørt om blandt andet forholdene i huset i Nygade. Det kom her frem, at hun havde aftalt at leje huset sammen med den yngre kvinde, som hun beskrev som sin kæreste. Senere kom de i forbindelse med drengens mor, som efter hendes forklaring tilbød at udrede halvdelen af huslejen. Hun nægtede at kende noget til, hvordan drengens mor tjente sine penge. Hun nægtede også kendskab til en hjemmeside, hvor i alt tre forskellige kvinder tilbød seksuelle ydelser fra adressen i Nygade. Hun var dog i stand til at identificere drengens mor på et af billederne, samt en anden thailandsk kvinde, som også boede i huset de sidste par måneder, inden de efter politiets første besøg tog væk fra huset i slutningen af august. Hun nægtede også kendskab til en række sms-beskeder om betalingsspørgsmål og aftaler.

På de efterfølgende retsmøder skal man bandt høre om vold og trusler mod drengen, samt om de ydmygelser han i øvrigt var igennem. Ved anholdelsen fandt man hos kvinderne en computer, hvor der var over 1000 billeder og film af thailandske kvinder i seksuelle positioner. Der var også 10 billeder af drengen med makeup og i ført kvindetøj samt film, hvor man ser ham slikke kønsorganer og digevorter på en hund. Selvom billeder og film fandtes på en lukket netportal under den ældste kvindes brugerprofil, nægtede hun et hvert kendskab til dem. Hun var dog i stand til at identificere nogle af kvinderne på billederne. Der var tale om drengens mor i seksuel leg med diverse legeredskaber sammen med den anden thailandske kvinde, som boede et par måneder i huset i Nygade.

Den ældste kvinde blev ligeledes foreholdt ordlyden i en række beskeder, der var modtaget på et af hendes mobilnumre.

En af dem lød: »Hun er nu afleveret. Jeg fik 2500. Jeg håber, at han giver hende 1000 mere«.

- Jeg kender intet til den besked. Alle i huset har kunnet bruge min telefon, lød hendes kommentar til den og de andre beskeder, der blev læst op. I følge anklagen skal kvinderne have tvunget drengens mor til prostitution, så hun blev i stand til at betale dem en godtgørelse på 200.000 kroner for ikke at sladre om en opdigtet påstand om, at hun skulle have smuglet narkotika til landet. Begge kvinder nægtede kendskab til den påstand.

Den yngste af kvinderne oplyste, at drengens mor på et tidspunkt havde sagt, at hun havde et mellemværende med nogle rockere.

- Måske skyldte hun dem penge. Jeg interesserede mig ikke for det. Jeg er skræmt over alt, der har med rockere at gøre, fordi jeg før har haft problemer med rockere efter at have vidnet mod dem i en anden sag, sagde hun.

Den 36-årige tegnede i øvrigt et helt andet billede af forholdene i Nygade i Helsinge, end det fremgik af anklageskriftet.

Hun fortalte også, at det var hende, der tog sig af drengen, fordi hans mor ikke var i stand til det.

- Jeg havde ondt af drengen. Han havde jo ingen far, og hver gang hun kom hjem, kunne hans mor kun holde ud at være sammen med ham en dag, inden hun begyndte at slå ham og råbe efter ham. Det var mig, der måtte sørge for, at han fik morgenmad og kom i skole, sagde hun.

Hun oplyste desuden, at drengens mor tog stoffer, lige som i øvrigt andre, der nåede at bo i huset, havde gjort det. En enkelt gang havde hun haft kokain med hjem til Danmark fra et besøg i Sverige.

Hun fortalte også, at hun en gang havde taget billeder af drengens mor, mens hun tog rygeamfetamin i nærheden af hendes søn.

- Jeg truede med at vise billederne til Gribskov Kommune, så de kunne se, at hendes barn ikke havde det godt. Man har ikke et barn, mens man sidder og gør sådan noget, sagde hun.

Det sidste af de berammede retsmøder holdes 1. juni.

Resterne af to biler står svedne og forkullede langs kanalen i Frederiksværk. Klokken 01.20 i nat modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om to brændende biler på en parkeringsplads i Allegade. Både Frederiksborg Brand & Redning og Nordsjællands Politi havde folk på stedet.

Resterne af to biler står svedne og forkullede langs kanalen i Frederiksværk. Klokken 01.20 i nat modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om to brændende biler på en parkeringsplads i Allegade. Både Frederiksborg Brand & Redning og Nordsjællands Politi havde folk på stedet.

Dagen efter er det sparsomt med informationen fra politiet.

- Brandårsagen undersøges nu, og før de tekniske undersøgelser er afsluttet, kan vi ikke sige mere, siger Henrik Suhr, pressekoordinator i Nordsjællands Politil

En beboer i området er til formiddag nede ved bilerne, tydelig skræmt af synet.

- Jeg vågnede omkring klokken halv to i nat af nogle store brag. Det må have været det her. Det er meget ubehageligt, siger hun.

De to køretøjer holder fire meter fra hinanden, kastet tilfældigt ind til siden. Dæk og lygter er smeltet, og det indvendige af en grå Peugeot er forvandlet til en askehob. Det samme motorrummet på den anden bil.

- Det er en mistænkelig brand. Der er stort mellemrum mellem bilerne, så man må formode, at den ikke har spredt sig fra den ene til den anden, siger Rene Bæk, indsatsleder i Frederiksborg Brand & Redning og fortæller om en tommelfingerregel i beredskabet.

- En påsat brand starter oftest inde i kabinen, mens en decideret bilbrand oftest starter i motorrummet.

Da beredskabet kom frem var der brand i begge biler. Det blev bekæmpet med en slange på hver bil og først efter en time, pakkede beredskabet sammen.

- Det er yderst sjældent, at man kan redde en bil, men vi slukker alligevel, for der kan blive udskilt giftige gasser. Det tager en del tid, for der kan være mange små lommer, hvor der er gløder, siger Rene Bæk.