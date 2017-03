Springpladen, som var sikkerhedsforanstaltning på reaktionsbeholderen i anlægget blæste af under ulykken Foto: Tilsynsrapport á 2.december - Arbejdstilsynet

Send til din ven. X Artiklen: Anlæg fra Reaktor-ulykke kommer ikke til at køre igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlæg fra Reaktor-ulykke kommer ikke til at køre igen

Halsnæs - 04. marts 2017 kl. 10:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart fem måneder siden, at testanlægget hos Reaktor brød i brand og sendte giftig røg og sirenevarsler til vejrs. Siden har anlægget ligget stille, og det bliver det formentlig ved med. Virksomheden på Havnevej i Frederiksværk ser ingen fremtid på den nuværende adresse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Anlægget kommer formodentlig aldrig i gang igen, som det står der. Flytning er en af de overvejelser, vi gør os, men lige nu er vi båndlagt af kommunen, mens sagen står på. Indtil forløbet er afsluttet, og vi ved, hvad de forskellige instanser er kommet frem til, foretager vi os ikke noget, siger Flemming Birke Jørgensen, direktør i Reaktor ApS til Frederiksborg Amts Avis.

Selv om det er længe siden ulykken fandt sted, er efterspillet stadig i gang. Den 30. november sidste år valgte Halsnæs Kommune at politianmelde Reaktor for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens paragraf 33, for at bruge et større anlæg end kommunen havde givet tilladelse til. Anmeldelsen overraskede ledelsen hos Reaktor, som mente, at de havde spillet med åbne kort.

Politianmeldelsen ligger stadig til juridisk vurdering hos Nordsjællands Politi.

- Vi afventer, hvad der kommer til at ske i sagen. Lige nu er det status quo, og vi ved ikke, hvad der sker, siger Flemming Birke Jørgensen.

Det var bare syvende gang Reaktor havde gang i testanlægget, da aluminiumsbelagt plastic snød sorteringssystemet, kom ind i reaktionsbeholderen og udløste ulykken. Det har - midlertidigt - sat en stopper for Reaktors tanker om at afhjælpe nogle af de kæmpe miljøproblemer, som eksisterer kloden rundt grundet plastik både på landjord og i verdenshavene. Med pyrolyseanlægget ville Reaktor genanvende plastic til diesel, og selv om projektet er gået i stå, er det ikke dødt.

- Drømmen om projektet kan de ikke slå ihjel. Men det bliver nok i en anden konstellation. Der er mange muligheder, siger Flemming Birke Jørgensen.

Mens politianmeldelsen endnu er uafklaret, kan Frederiksborg Amts Avis fortælle, at Arbejdstilsynet har vurderet, at Reaktor i forbindelse med ulykken ikke har lavet grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Tilsynet har givet virksomheden tre strakspåbud efter at have fundet flere forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen, men de har ikke fundet belæg for retslig tiltale eller bødestraf.

Strakspåbuddene har Reaktor løst ved ikke at gøre noget.

- Vi kører ikke med anlægget, så det var nemt at tage forbehold for, siger Flemming Birke Jørgensen og lægger sig dermed i forlængelse af et brev, som Reaktors anden direktør, Michael Pedersen, den 22. december sidste år sendte til Arbejdstilsynet.

»Anlægget bliver ikke taget i brug, da det ikke kommer til at køre igen, hvor det står. Vi har dermed løst problemet ved ikke at genopstarte anlægget«, skriver han på vegne af Reaktor ApS.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis i weekenden