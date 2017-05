Se billedserie Foto: Niels J. Larsen

Andelshavere: Demokrati sat ud af spil

Halsnæs - 27. maj 2017 kl. 05:01 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for Halsnæs Vandforsyning brugte i 2016 allerede indhentede fuldmagter til at få vedtaget, at bestyrelsen - modsat de enkelte andelshavere - kan medtage et ubegrænset antal fuldmagter til brug på selskabets generalforsamlinger.

Det fremgår af referaterne fra møderne, og det er dette som har fået tre andelshavere til at anlægge sag mod bestyrelsen for ulovlig brug af fuldmagter - med det formål at sikre flertal for det, som bestyrelsen ønsker gennemført.

Spørgsmålet var oppe igen på vandværkets generalforsamling i sidste uge på Hundested Kro, hvor bestyrelsen igen anvendte fuldmagter til at få flertal for sine synspunkter.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med flere nordsjællandske vandværker, hvor man undrer sig meget over den specielle regel med bestyrelsesfuldmagter. Det samme gør man i organisationen Danske Vandværker.

Flere andelshavere anklager bestyrelsen for at sætte demokratiet i selskabet ud af spil. Senest opfordrer sommerhusejer Anders Hedelund i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis andelshaverne til at støtte op omkring søgsmålet:

»Det synes for øjeblikket at være den eneste måde at få genindført ordentlige og demokratiske tilstande i foreningen,« skriver han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.