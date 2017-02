Amerikansk interesse for Hun-de-sted med hårde d'er

Fra venstre: Mark Miller, Christopher Allen, VP of global deployment & itinerary, Birgitte bergman, krydstogtsansvarlig, Fra venstre mark MillerChristopher Allen, VP of global deployment & itineraryBirgitte bergman, krydstogtsansvarlig, visitnordsjælland, monica Frisk, krydstogtsansvarlig Visby Gotland isitnordsjælland, Monica Frisk, krydstogtsansvarlig Visby Gotland. Foto: VisitNordsjælland

Halsnæs - 04. februar 2017 kl. 08:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2016 kom tre krydstogtskibe med - primært - briter til Hundested. I 2018 ligger det allerede fast, at det også er lykkedes at hente tyske krydstogtturister til den nordsjællandske havneby. Og i 2019 kan det meget vel blive amerikanernes tur.

VisitNordsjælland har fornylig været på charmeoffensiv i USA og besøgt 11 cruiselines på vegne af Hundested og Helsingør Havne, og flere af besøgene gav udtryk for stor interesse i Hun-de-sted, som amerikanerne siger med hårde d'er.

- Der var to cruiselines, som klart tilkendegav, »der vil vi hen«. Det betyder ikke, at vi har fået en ordre med hjem, men det er meget realistisk, at amerikanske cruiselines kommer til i 2019, siger Birgitte Bergman, krydstogansvarlig for VisitNordsjælland, til Frederiksborg Amts Avis.

På Birgit Bergmans roadtrip har hun besøgt Silversea, Azamara, Royal Caribbean , Norwegian Caribbean, Crystal, Princess, Windstar, Holland American Line, Regent og Ociania.

- Det er første gang, vi tager ud og besøger cruiselines i USA. Normalt møder vi dem kun på fagmesser. Vi har tidligere benyttet fremgangsmåden i England, og det var på den baggrund, vi fik de første anløb til Hundested, siger Birgitte Bergman.

- Det betyder meget at komme ind på det amerikanske marked. Et anløb kan spredes som ringe i vandet, og cruiselines kigger meget på hinanden, og hvor de forskellige tager hen.

Udover de to klare tilkendegivelser gik besøget »rigtig godt«, fastslår hun.

- De synes, at vi har fat med noget spændende med vikingerne og ser Hundested som et lille åndehul efter St. Petersborg (hvor mange krydstogter har stop, red.). Det er en mulighed for at sælge havnene ind som et lille »get away« efter storbyerne, hvor folk møder de lokale og mærker deres opbakning og modtagelse. Det betyder meget, når man rejser, siger Birgitte Bergman.

17. januar i år kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre, at Hundested får mindst tre krydstogtanløb i 2018. Det var samtidig lykkedes avisen at finde frem til et af anløbene. Den 13. juni 2018 vil krydstogtskibet Artania fra rederiet Phoenix Reisen ligge til i den nordsjællandske havneby som en del af turen »14 Nacht Perlen der Ostsee« - 14 aftenperler ved Østersøen. Endnu er ingen af de andre anløb blevet offentliggjort.

Birgitte Bergman kan ikke afsløre mere om de kommende anløb, men kalder 2018 »et godt år for Hundested« og tilføjer, at 2019 sandsynligvis bliver det samme.

- Der har været eksplosiv vækst i byens butikker, restauranter og cafeer, og der kommer rigtig mange danskere op for at se, hvad der sker. Det er med til at gøre destinationen markedsparat og internationaliserer den. Det er nyt for Hundested, men byen og borgerne har håndteret det fantastisk flot.

- Vi skal have flere overnatningssteder i Hundested, siger Birgitte Bergman.