Sådan ser det nyeste medlem af byrådet i Halsnæs Kommune ud. Alternativets Qasam Nazir Ahmad har valgt at overtage Hanne Kjær Knudsens plads, da han inden sit partiskifte var 2.suppleant hos Venstre.

Alternativet tager ledig plads i byråd - nyt flertal uden om borgmester

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 19:49 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativets Qasam Nazir Ahmad har mandag aften valgt at træde ind i kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune. Det oplyser han Frederiksborg Amts Avis i en mail. Beslutningen betyder, at betyder, at der er flertal uden om Venstre-borgmesteren Steen Hasselriis(V), en situation som Alternativet vil bruge til at sætte en grøn dagsorden

- Som jeg tidligere har sagt, så vil jeg gøre alt for at fremme Alternativets politik, og det er mit store håb, at jeg kan bane vejen for en mere grøn og inddragende politik, siger Qasam Nazir Ahmad og fortsætter:

- Herudover vil jeg fokusere på, hvordan vi kan øge vor offentlige ansattes glæde ved og stolthed over deres afgørende arbejde. Det kan være øget fleksibilitet, nedsat arbejdstid og langt mindre kontrol og registrering af egen arbejdsindsats, så fokus i højere grad kommer over på kerneydelserne.

Da Venstre lørdag kunne fortælle, at Hanne Kjær Knudsen (V) havde valgt at stoppe i byrådet, blev det samtidig klart, at Qasam Nazir Ahmad, der i 2013 blev valgt som 2. suppleant for Venstre, skulle i byrådet. Imidlertid meldte Qasam Nazir Ahmad sig i 2014 ind i Alternativet, som han også er folketingskandidat for. Qasams indtræden skaber en fornyet situation, hvor Venstre-borgmester Steen Hasselriis skal skaffe sit flertal fra sag til sag.

Den specielle situation, hvor først Emil Mortensen (V) og siden Hanne Kjær Knudsen (V) har trukket sig, hvorved der er blevet brug for Qasam Nazir Ahmad, har ført til en række svære overvejelser, forklarer Qasam.

- Det er jo unægtelig en spøjs situation, der har ført til denne mulighed for, at jeg kan komme i byrådet. Derfor har jeg haft brug for et par dage til at overveje situationen og rådføre mig med Alternativet på Christiansborg, Hovedbestyrelsen, min lokalforening samt venner i partiet, siger Qasam Nazir Ahmad og fortsætter:

- Med til min beslutning hører også, at jeg har haft flere gode snakke med borgmester Steen Hasselriis, som har taget situationen med ophøjet ro. Jeg har også haft flere snakke med oppositionspartierne, og vi har ingen lyst til at udnytte situationen til at underkende Steen som borgmester, men jeg har gjort det tydeligt over for alle, at jeg håber på at kunne påvirke den førte politik.

Qasam Nazir Ahmad gør det endnu en gang klart, at det handler om at føre politik. Han vil ikke underkende borgmesteren eller lave ballade.

- Jeg kommer ikke ind for at lave rav i den og være besværlig, men det er selvfølgelig klart, at jeg ikke kan sidde som en del af Venstres gruppe i byrådet. Jeg vil selvfølgelig fremme Alternativets politik, og det indbefatter også, at jeg går udogmatisk, løsningsorientereret og ydmygt til arbejdet, siger Qasam og fortsætter:

- Herudover er det her en gylden mulighed for at få noget erfaring, hvorfor jeg selvfølgelig vil inddrage både Alternativets medlemmer og lokalforening så meget som muligt. Det vil vi forhåbentlig kunne drage nytte af ved kommunalvalget om blot 10 måneder.