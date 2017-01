Almedin er langt fra glemt

I 2015 kæmpede gymnasiets 1.b på Frederiksværk Gymnasium en lang og sej kamp for at deres klassekammerat Almedin Fejzic ikke skulle udvises.

Det skete imidlertid i december 2015, hvor Almedin sammen med sine forældre og sin lillebror blev sat på et fly ud af landet. Almedins far lider af skizofreni og familien havde været i Danmark i fire år.

I dag bor Almedin i Bosnien med sin mor og lillebror. Hans forældre er skilt og Almedin selv læser på et privat gymnasium, mens han arbejder som »coder« for et marketings research firma for at forsørge familien og betale for sin uddannelse.