Alle kulturpenge er brugt op

Halsnæs - 06. juli 2017 kl. 12:15

Der er ikke flere puljepenge i 2017 til arrangementer for medlemsforeningerne under Halsnæs Kulturelt Samråd. Det skriver samrådet i en orientering til foreningerne.

I budgetaftalen mellem Venstre og Dansk Folkeparti for 2017 blev Kulturelt Samråds pulje til støtte af åbne arrangementer og aktiviteter beskåret til 226.000 kr., mod de 503.000 kr., man havde til rådighed i 2016.

Derfor har det været forventeligt for samrådet, at det disponible beløb næppe ville række til hele året og altså nu er brugt op midtvejs, selv om samrådet blev stillet i udsigt, at andre nye puljer ville være til rådighed for aktører og arrangører.

»Mange af efterårets planlagte arrangementer har dog allerede fået bevilget et tilskud, men nye tiltag, der kan opstå i løbet af efteråret, vil desværre få svært ved at få bevilget støtte. En del af efterårets godkendte arrangementer har imidlertid fået bevilget støtte som underskudsgarantier, og kan i heldigste fald afvikles uden behov for støtte, skriver Kulturelt Samråds formand Hans-Jørgen Højvælde.

Derfor skal medlemsforeninger i følge formanden ikke afholde sig fra at søge støtte fra Kulturelt Samråds pulje i resten af året, da der på trods af en aktuelt tom puljekasse alligevel kan opstå mulighed for at opnå økonomisk støtte til et arrangement.