Alle kan lære sprog i ny café

Halsnæs - 13. februar 2017 kl. 10:27 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danske ord og arabiske oversættelser bliver skrevet op på en tavle af en koncentreret underviser, Mohamad Al Buzum, denne søndag formiddag i medborgerhuset Gubben i Hundested. Han er ved at gøre klar til dagens undervisning i foreningen Gæstfrie i Halsnæs' Sprogcafé, der siden 15. januar har været åben for alle, der gerne vil - eller allerede er i gang med - at lære dansk, arabisk eller et andet fremmedsprog.

- Jeg tænkte, at der manglede et tilbud i Hundested. Vi har for eksempel en lektiecafé og andre tiltag i Frederiksværk, men der er ikke noget her i Hundested, siger Malin Westerlund fra Gæstfrie i Halsnæs, der selv er begyndt at lære arabisk via Youtube siden juleferien og også er kursist på dagens café.

I sprogcaféen er der ikke et forkromet program, men det er derimod meningen, at undervisningen skal gå begge veje, så danskere kan lære arabisk og omvendt, og at der kan undervises i mange forskellige sprog - alt efter, hvad brugerne udtrykker ønske om. Malin Westerlund har for eksempel kendskab til en dansker, der gerne vil lære thailandsk og kender nogle thailændere, gennem sit arbejde i sprogskolen, der gerne vil hjælpe.

- Alle kan være lærere og alle er kursister, siger Malin Westerlund, der oplever, at mange tager børnene med.

- Der findes ikke noget undervisning i arabisk for børnene. Der er for eksempel kurdiske børn, der ikke kan arabisk, hvor forældrene gerne vil have, at børnene lærer det.

- Undervisningen tager mange uventede drejninger. Der er også et socialt element i det. Man må gerne komme for at få en kop kaffe, siger Malin Westerlund, der fortæller, at en af deltagerne denne søndag også spurgte om hjælp til at læse og svare på et brev fra kommunen.

I dag er det som nævnt Mohamad Al Buzum, der står for at lære deltagerne forskellige arabiske gloser, såsom »hej,« »farvel,« »velkommen« og »vi ses.« Han er uddannet lærer i Syrien og er i praktik på en ungdomsskole i Frederiksværk samt en klub i Hundested. Og så har han frivilligt påtaget at lære fra sig i sprogcaféen. Han har kursisternes fulde opmærksomhed, der flittigt skriver noter ned med pen og papir, mens han langsomt remser de forskellige gloser op. Bagefter skal deltagerne selv prøve kræfter med at udtale ordene.

Dagens deltagere tæller både børn og voksne, fra flere forskellige nationaliteter. Der er for eksempel en polsk kvinde, der går i sprogskole for at lære dansk, men som også gerne vil lære arabisk. Der er også flere danskere, som gerne vil lære arabisk, herunder Signe Birkbøll, der gerne vil lære sproget, så hun kan tale med de børn, der kommer i teateret Riddersalen på Frederiksberg, hvor hun er kunstnerisk leder.

- Og så interesserer jeg mig for mine medmennesker. Jeg bor i Kregme og vil gerne tage aktivt del i hvad der sker i området, siger hun.

Sprogcaféen holder indtil videre åbent hver søndag fra 11-13 resten af februar.