Aftaler i havn: Mindst tre krydstogter i 2018

- Vi kan hverken sætte navne, datoer eller antal på lige nu. Vi er i en fase, hvor vi er i gang med at skrive kontrakter under. Jeg kan bekræfte, at der er 3-4 rederier i spil, og at der ikke kun kommer to, men flere krydstogtskibe. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Birgitte Bergman, krydstogtansvarlig i VisitNordsjælland, til Frederiksborg Amts Avis.