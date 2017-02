Se billedserie Annemette Eriksen - initiativtager og selv en flittig affaldssamler , som bruger det skrald, hun samler, i kunstgruppen Artcycling. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Affaldshelte til kamp mod herreløst skrald

Halsnæs - 07. februar 2017

Det flyder med affald og folk rokker sig.

Det har en lille gruppe Halsnæsborgere nu sat sig for at gøre noget ved.

- Vi trænger til at få ryddet op i Halsnæs - vores fælles hjem, lyder det fra gruppen af Affaldshelte, som nu er etableret på facebook.

Første raid på affaldet er den 19. februar mellem 12 og 16 - den sidste dag i vinterferien, hvor man mødes i Kirkestræde.

- Der er endnu ikke så mange tilmeldte, men der er mange interesserede, som har skrevet privat. Dybest set ville jeg jo gerne have, at det blev over hele kommunen, at vi mødtes i Frederiksværk og aftalte nogle ruter.

Det siger Annemette Eriksen, som selv bor i Frederiksværk, og har taget initiativ til gruppen.

- Der ligger jo affald overalt, hvor man kører rundt - både i Halsnæs og andre steder - og mange tænker: Det må kommunen eller andre tage sig af. Jeg er tit ude og samle affald ind. Jeg samlede for eksempel fire store sækkefulde ved Grønnesseskov denne weekend. Især øldåser, MacDonalds emballage, cigaretpakker, ispapir - og der må også have været en, som har holdt til derude. Der lå i hvert fald en stegepande et gammel sæde og en halv riffel, siger Annemette Eriksen.

Annemette Eriksen mener, at Halsnæs Kommune tager sin tørn - men at problemet vokser dem over hovedet.

- Der er så meget, at de der er ansat til at rydde op, ikke kan følge med. Og hvis man skal fjerne det hele, skal der budgetteres med rigtig mange - og så går det ud over skoler og ældre og meget andet.

Sune Schou, chef for miljø og teknik, understreger, at Halsnæs Kommune klarer sig pænt i forhold til andre kommuner på området.

- Men det lyder da som et godt initiativ, som vi gerne vil være i kontakt med og støtte. Og jeg tror da godt, vi kan hjælpe med for eksempel containere, hvis vi får en henvendelse, siger chefen.

Annemette Eriksen, der er uddannet teolog men arbejder som kunstfotograf, kom selv for alvor i gang med skrald som medlem af gruppen Artcycling.

Artcycling er en gruppe af kunstnere, der har bæredygtighed som basis og arbejder sammen med andre kunstnere fra Spanien, Ungarn og England.

Planen er, at gruppen udstiller i oktober på Refshaleøen og i Spanien i 2018.