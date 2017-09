Paraplyen i Frederiksværk får en »søster« i Hundested. Aktivitetshusene skal styres af en fælles brugerbestyrelse. Ældrerådet havde ønsket en selvstændig ledelse i Hundested. Foto: unknown

Ældrerådets ønske ikke fulgt

Halsnæs - 01. september 2017 Af Niels Jørgen Larsen

Et flertal i Udvalget for Sundhed og Kultur vedtog på seneste udvalgsmøde, at der nedsættes en fælles brugerbestyrelse for Aktivitetshuset Paraplyen i Frederiksværk og det ny aktivitetshus, der åbner i Hundested Medborgerhus, det tidligere rådhus og nuværende bibliotek.

Dansk Folkeparti stemte imod, da man mente, at brugerne selv skal afgøre hvorvidt der skal være en eller to bestyrelser.

Flertalsbeslutningen gik også imod et høringssvar fra Ældrerådet, der stærkt anbefalede, at udvalget genovervejede muligheden for, at der etableres egen brugerbestyrelse i Hundested, så der her bliver mulighed for, at man får inddraget lokale enkeltpersoner.

Ældrerådet frygter at en gruppe borgere ikke vil finde fast ståsted i det ny aktivitetshus i Hundested, hvis det bliver en fælles brugerbestyrelse, der træffer beslutning om aktiviteterne.

Det vedtog Udvalget for Sundhed og Kultur torsdag i sidste uge, dog med det forbehold, at omkostnings- og udstyrstunge aktiviter ikke placeres på begge lokationer, som det hedder.

Allerede da spørgsmålet blev behandlet i udvalget i juni gav Ældrerådet i et høringssvar udtryk for et ønske om en fast daglig leder i Hundested. Dette høringssvar har imidlertid ikke været vedhæftet som bilag fra udvalgsmødet 15. juni og det var heller ikke vedlagt, da sagen blev sendt til orientering Udvalget for Ældre og Handicappede.

»Det betyder, at hverken politikere eller andre interesserede kan se, der foreligger et Høringssvar og hvilken indstilling Ældrerådet har givet udtryk for,« anfører Ældrerådet, der finder det meget beklageligt.

Aktivitetshuset i Hundested forventes åbnet i løbet af efteråret. Udvalget for Sundhed og Kultur indstiller at der afsættes 300.000 kr. til etape 1A i huset, som omfatter lokaler på 1. sal, repos og møderum.