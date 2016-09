89 afdøde får husleje tilbage

Imidlertid er 89 af de berørte borgere døde. Kun 16 har fået penge, mens de levede, mens to tilbagebetalinger mangler at blive afsluttet. I flere tilfælde er beboernes nærmeste arvinger også døde, så det har været en kompliceret affære at rede trådene ud for de enkelte via skifteretten. Pårørende opdagede selv fejlene i regnskabet, som de kalder et stort rod.