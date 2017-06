En borger fra Frederiksværk er blevet snydt for 36.000 kroner efter at have givet sit NEM ID til en telefonmand. Foto: Thomas Arnbo

66-årig snydt for 36.000 kroner af falsk Microsoft-mand

En 66-årig borger fra Frederiksværk fik onsdag en lærestreg af de helt dyre. Borgeren blev ringet op af en engelsktalende mand som fortalte, at de fra Microsoft havde konstateret, at borgerens computer havde været udsat for et hackerangreb, men at Microsoft kunne løse det for 50 kroner.