51-årig sigtet for spritkørsel

En 51-årig mand fra Frederiksværk blev fredag aften klokken 22.09 vinket ind til siden på Hillerødvej af politiet. Manden kom kørende på knallert og blev skønnet spirituspåvirket. Han blev efterfølgende anholdt og sigtet for spirituskørsel og blev taget med for at få taget en blodprøve for at få fastslået promillen. Han blev løsladt derefter.