Frederiksværk Stålmand afvikles for første gang og har 200 tilmeldte

411 små og store stålmænd er klar

Halsnæs - 02. september 2016 kl. 18:47 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Anden udgave af Frederiksværk Stålmand ser ud til at blive et tilløbsstykke. Klokken 23.59.59 torsdag aften lukkede årets tilmelding, og DGI Nordsjællands sammentælling af antal deltagere viser, at over 400 atleter og motionister har meldt sig til de tre forskellige triatlondistancer

- 411 deltagere gør sig i disse dage klar til at prøve kræfter med det rå og autentiske Halsnæs. Det er vi rigtig tilfredse med, siger Nana Vestergaard Eriksen, vækst- og udviklingskonsulent i Halsnæs Kommune.

Deltagerne er fordelt med 148 stålmand på den halve triathlon-distance og 144 på den nye disciplin Stålsprinten, som med kortere distancer er målrettet motionister fremfor eliteatleter. Sidst, og mindst, er de mange tilmeldte på Ministålmanden. I alt 119 børn skal i år prøve kræfter med svømning, løb og cykling.

På forhånd havde Halsnæs Kommune udtrykt ønske om at nå over 200 tilmeldte. Den milepæl blev overhalet eftertrykkeligt med en tilmeldings-slutspurt i ugen op til løbsstart. Det skyldes blandt andet godt samarbejde med skolerne, og at løbet ikke kun er for elite-atleter i følge Nana Vestergaard.

- Det kan jo skyldes mange ting, men vi mener jo selv at vi har arbejdet for at gøre Stålmanden til en Halsnæs event, som alle kan være med til. Hvis ikke man har lyst til at kaste sig ud i en halv ironman, så har vi lavet den nye distance, Stålsprint, som henvender sig mere til motionisten. Det har da helt sikkert været med til at få flere til at tilmelde sig, siger Nana Vestergaard Eriksen.