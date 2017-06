300.000 kroner skyllet lige ud i lokummet

Beboerne i Kattegat Strandhave klagede så meget over udsigten til en toiletbygning, at planerne blev droppet. Det koster 300.000 kr. Foto: kdd

Halsnæs - 14. juni 2017

Et strandtoilet i Hundested har udviklet sig til en ægte lokumshistorie for Halsnæs Kommune, som må se over 300.000 kroner forsvinde ned i de toiletter, som aldrig er blevet bygget. Det ligger fast efter et flertal i byrådet på det seneste møde stemte for at stande opførelsen af en toiletbygning på Amtsvejen i Hundested, selvom det koster kommunen ca. 322.700 kroner til byggetilladelse, bygherrerådgivning, udført bygningsarbejder, afregning og dækningsbidrag til entreprenør.

- Det her er ensidig en politisk afgørelse. Der sker det, at borgmesteren gik ind i sagen og efterfølgende har samtlige partier taget samme parti. Politikerne er ansvarlige for det her, siger formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Walter Christophersen(DF).

Den famøse toiletbygnings historie strækker sig tilbage til 28. april 2016, hvor byrådet vedtog at opføre bedre toiletfaciliteter for strandgæsterne i det østlige hjørne af den store parkeringsplads foran stranden Trekanten. På forhånd var både placering af toiletbygningen, der rummer handicap-, herre, og dametoilet samt en bruser - vendt med Hundested Havn, som ejer området. I november samme år blev der givet arbejdstilladelse, og da arbejdet blev påbegyndt i slutningen af februar i år. Kortvarigt. For selvom toilettet oprindeligt skulle stå færdigt i april, så fik beboerne i området Kattegat Strandhave stoppet toilettet, inden det blev bygget.

Først på selve dagen for arbejdet blev de informeret om byggeriet, og det medførte en byge af klager. Både over den manglende information og placeringen af toilethuset, som flere beboere får udsyn til.

Udvalgsformanden har med egne ord svært ved at kommentere, om sagen er udtryk for dårligt arbejde.

- Fra politisk hold var vi meget op på dupperne for at få en toiletbygning, og vi har igen fået en flot behandling fra forvaltningen, som har kørt derud og har performet. Men så gik der politik i sagen, siger Walter Christophersen.

Klagerne fra beboerne udløste en beklagelse fra kommunen og fik samtidig kommunen til at stoppe byggeriet, mens alternative placeringer blev afsøgt. Hundested Havn ønsker ikke toiletterne placeret andre steder på havnen, så nu arbejder administrationen i stedet med et forslag om at etablere toiletterne uden i det strandbeskyttede klitområde.

I mellemtiden må der, ligesom sidste år, bruges penge på midlertidige toiletter for at sikre ordentlige faciliteter for sommergæsterne.

Det projekt løber op i cirka 100.000 kroner, mens 50.000 kroner er sat af til at udarbejde et nyt forslag. Ud af de 975.000 kroner, som oprindeligt var sat af til toiletbygningen, er der nu brugt 450.000, og kun et støbt fundament står indtil videre som vidnesbyrd på lokumshistorien.