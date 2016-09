250 til demonstration for velfærd

- Statsministeren sagde ved lanceringen af planen, at man ville skabe et større økonomisk råderum og investere i velfærd. Men den plan er camoufleret i et hav af spin, og bag det spin skjuler sig en række alvorlige nedskæringer. Jeg nævner bare: forringelser af børnepengene, forringelse af SU'en, højere pensionsalder, tvungen pensionsopsparing for alle, også for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og dagpengemodtagere. Samtidig varsler statsministeren, at det nok bliver svært at fastholde folkepensionen på længere sigt. Jeg er bange for, at den tvungne pensionsopsparing skal ses som det første skridt mod et opgør med folkepensionen, en af velfærdssamfundets absolutte grundpiller.