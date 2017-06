En 20-årig mand forsøgte angiveligt at køre fire personer ned på en ATV, som den på billedet. ATV'en her er et modelfoto og har intet med episoden at gøre.

20-årig på ATV forsøgte at køre folk ned

Her kørte den 20-årige mand på en stjålet ATV (et køretøj på firehjul, som er beregnet til at køre »off road«, red.) ad Ll. Karlsmindevej i Hundested og forsøgte angiveligt at køre fire personer ned, som gik på fortovet. Efter episoden skulle den 20-årige have truet personerne på fortovet.