20-årig ATV-kører varetægtsfænglset: Femte gang han kører hensynsløst

Halsnæs - 13. juni 2017 kl. 10:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig mand fra Hundested er mandag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et grundlovsforhør i Retten i Hillerød, hvor han var sigtet for at køre hensynsløs kørsel på en stjålet ATV og for at have truet forbipasserende.

Det er femte gang indenfor et halvt år, at der bliver rejst tiltalte mod manden for hensynsløs kørsel, som de andre gange ikke er foretaget på ATV, men i andre køretøjer. Senest tiltale blev rejst i maj.

- Dommeren vurderede, at han skulle varetægtsfængslet i 14 dage, da der ville være risiko for, at han ville begå noget tilsvarende, og risiko for at han ville påvirke efterforskningen i sagen, siger Anders Trøck-Nielsen, anklager i Nordsjællands Politi.

De nyeste forhold knytter sig til samme episode, som udspillede sig søndag eftermiddag og aften.

Her kørte den 20-årige mand på ATV'en (et køretøj på firehjul, som er beregnet til at køre »off road«, red.) ad Ll. Karlsmindevej i Hundested og forsøgte angiveligt at køre fire unge personer ned, som gik på fortovet. Efter episoden skulle den 20-årige have truet de unge.

Der blev efterfølgende ringet til politiet, som sendte flere patruljer til stedet. Mindst tre uniformerede patruljevogne og to civile vogne blev sat ind i jagten på ATV'en i følge Frederiksborg Amts Avis oplysninger. I følge Nordsjællands Politi førte efterforskningen til, at der kl. 1930 kunne foretages anholdelse af den 20-årige mand

- Han nægtede sig skyldig, men retten lagde mere vægt på de fire forurettedes forklaringer, som gav begrundet mistanke om, at han havde kørt hensynsløst og være truende, siger Anders Trøck-Nielsen, anklager i Nordsjællands Politi.