19-årig sigtet for hashandel

- Der var tale om 33,5 gram hash, tre joints og et par ampuller med hasholie. Derudover havde han salgsposer, en vægt og jointpapir på sig, oplyser vagtchef Martin Bakke, Nordsjællands politi. En ransagning på den 19-årige mands adresse afslørede efterfølgende flere salgsposer og mere jointpapir, og der venter nu en sigtelse for at have haft euforiserende stoffer på sig med videresalg for øje, oplyser vagtchefen.