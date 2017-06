Se billedserie Formand for Ølsted IF Lars Larsen og næstformand Per Perschke i klubhuset på Hovedgaden. Foto: Niels J. Larsen

100-årig vil fortsat forny sig

29. juni 2017

Når Ølsted Idrætsforening fredag 30. juni fejrer 100 års fødselsdag er man forud for sin tid, da foreningens officielt er stiftet 25. juli 1917.

- Vi markerer jubilæet en måned før, da mange ellers er forhindret i at deltage på grund af ferie, og vi vælger at gøre det på denne side af sommerferien for ikke at komme for tæt på vores revy til september, der også får et 100 års-tema, fortæller formand Lars Larsen før fredagens officielle reception i anledning af det fornemme jubilæum.

Egentlig kunne jubilæet også være fejret 10 år tidligere, da der findes beretninger om at bønderkarlene på Ølsted-egnen var begyndt at spille fodboldkampe med nabobyerne flere år før man i 1917 med Karl Mortensen som første formand stiftede Ølsted Idræts Klub, der siden i 1940 ændrede navn til idrætsforening, da først håndbold og efterfølgende gymnastik var kommet med.

I dag tæller Ølsted IF de traditionelle grene gymnastik, fodbold, håndbold, badminton samt krocket og en cykelafdeling. Og desuden har man lavet revy i mere end 25 år, ligesom man er klar til at lukke op for andre fællesaktiviteter - som senest støtteløbet for hospitalsklovne, der blev afviklet i lørdags.

- Vore medlemmer er fra to til 85 år. Vores vision er at tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper, det skal være idræt for alle. Vi ønsker stadigt at udvikle og forny os og er modtagelige for idéer udefra. Fremtidsønsket er at gøre det vi gør i dag, bare endnu bedre, siger Lars Larsen.