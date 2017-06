100 år med fodbold i Hundested

»I midten af maj måned 1917 var vi fem unge mennesker, der efter fyraften legede med en bold på engen bag Hotel Strandborg. Da vi var trætte efter et par timers leg gik vi en på hotellet for at få en forfriskning, og her blev vi enige om at starte Hundested Idrætsforening, og i løbet af få dage havde vi samlet så mange, at vi kunne indkalde til en generalforsamling.«