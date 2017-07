Se billedserie Bænken stod her, lige udenfor kirkegårdsmuren. Den var væk mandag morgen, da personalet skulle slå græs. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: - Under lavmålet at stjæle fra kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Under lavmålet at stjæle fra kirke

Halsnæs - 14. juli 2017 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kirken kan ikke undvære sine bænke. Her kommer mange gamle mennesker, der har brug for et sted at sidde ned. Det er under lavmålet at stjæle fra kirkegårde.

Sådan lyder det fra en forbitret formand for menighedsrådet ved Kregme Kirke, Christian Ravnborg.

Kregme Kirke har netop fået stjålet en af fire bænke, hvor ældre og andre hvilede før eller efter den stejle tur op mod kirken. Tyveriet blev opdaget mandag morgen, da der skulle slås græs på arealet, så personalet gætter på, det er sket engang i løbet af weekenden.

Bænken stod lige udenfor kirkegårdsmuren på et sted med græs og klippede buske, der tilhører kirken. Den har været nem at gå til for tyvene, for det er lige op ad den parkeringsplads, der også hører til kirken. Her har tyvene kunnet køre lige op og smide bænken på en trailer eller lignende.

Ingen penge

Kregme Kirkes øvrige bænke står ikke helt så tilgængeligt som den nu stjålne. Den ene er placeret op ad selve kirkevæggen, så man herfra har den smukkeste udsigt over Arresøen, de to øvrige står på den såkaldt nyere kirkegård, som ligger endnu længere væk fra parkeringspladsen.

Bænken, der nu er stjålet, var ikke i speciel god stand og menighedsrådet har for nogle år siden overvejet en udskiftning.

- Vi har for cirka fem år siden talt om at få nye, men når man skal have noget ordentligt, er det ret pebrede priser. og det havde vi ikke råd til, siger menighedsrådsformanden.

Kregme Kirke har ikke tidligere været udsat for kirketyverier. Det har derimod Ølsted Kirke, som har fået stjålet større maskiner og Vinderød, som har haft tyverier af skulpturer.

I København er de såkaldte københavnerbænke blevet ofre for tyverier i stor skala. Denne sommer er tyverierne af bænke i hovedstaden således eksploderet. I det første halvår alene er der stjålet 45 bænke - det er en mangedobling af tidligere års tyverier, som lød på 14 for 2016 og to for 2015.