Yogafestival i Tisvilde har vokseværk

- Festivalen er en smadderhyggelig, lille og intim festival, hvor alle kan være med. Bløde yogaformer og lidt med spræl i og smuk udsigt ud over havet. Et sted, hvor man nemt kan komme til underviserne, og så er den sprængfyldt med entusiasme, fortæller formanden for festivalen, Tina Fresco, der også et meget klart svar på, hvad man som deltager kan få ud af at være med: