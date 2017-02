Se billedserie Flere vinterbadere fra Gilleleje tager til Hornbæk - hvor dette billede er taget, og hvor vinterbaderne i følge Per Damkjær har gode forhold. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Vinterbadere mangler et sted at opføre sauna Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinterbadere mangler et sted at opføre sauna

Gribskov - 17. februar 2017 kl. 10:47 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu tre år siden, at en gruppe vinterbadere fra Gilleleje stiftede foreningen Gilleleje Havbadere med håb om at kunne bygge et saunahus til glæde for de faste vinterbadere samt turister, der skulle få lyst til et koldt gys.

Idéen var så god, at Gribskov Kommunes i 2014 og 2015 gav tilsagn om støtte på i alt 300.000 kroner. Der kom ligeledes tilsagn om støtte på 200.000 kroner fra Bygge- og Anlægsfonden samt 150.000 kroner fra Friluftsrådet. Men der er stadig ikke bygget nogen sauna på eller i nærheden af nogen strand i Gilleleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Mens vi undersøgte mulighederne, fremkom Gribskov Kommune med projektet New Nordic Coast, som blandt andet går ud på at bygge et hotel på Gilleleje Havns område. I tilknytning til det, blev der skitseret et koldt-badshus, som også mange andre brugere af havet og strandene kunne få glæde af, for eksempel de mange surfere og havsvømmere. Den idé var vi straks med på, fordi det kan give os nogle meget bedre faciliteter end vi ellers kan få, hvis vi skal være alene om projektet. Problemet er blot, at vi i dag ikke ved, om der stadig er nogen, som arbejder for det projekt, siger formanden, lærer Per Damkjær, Gilleleje.

- De penge, vi har fået bevilget, er aldrig kommet til udbetaling, men de kan være en god start på et godt projekt, siger Per Damkjær.

Hvor er viljen

- Foreningen eksisterer, og i bestyrelsen mødes vi jævnligt. Vi holder også generalforsamlinger, hvor vi snakker om sagen. Ved generalforsamlingen i november sidste år havde vi viceborgmesteren og den daværende formand for teknisk udvalg Bo Jul Nielsen (S) med som gæst. Han gav os indtryk af, at der stadig er politisk vilje til at arbejde videre med koldbads-huset, men vi ser ingen initiativer, siger Per Damkjær.

- Derfor blev vi enige om at tage kontakt til en række andre foreninger i Gilleleje for at se, om det er muligt at skabe større forståelse for, at det kan blive til noget. Allerhelst ser vi, at man vil arbejde for at få et koldt-badshus, som kan bruges af mange forskellige grupper, og som bygges ude i vandet som foreslået ved projekt New Nordic Coast, siger Per Damkjær.