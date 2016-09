Se billedserie I slutningen af 1990?erne var der 34-40 trawlere på havnen - i dag er der 12-14 tilbage, fortalte auktionsmester Lasse Nordahl blandt andet de to ministre, Esben Lunde Larsen og Sophie Løhde. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: To ministre besøgte Gilleleje Havn

Gribskov - 08. september 2016 kl. 20:25 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gilleleje: - Hvis ikke der landes fisk i vores kystnære havne, forsvinder arbejdspladserne også på fabrikkerne, i transportsektoren og så videre. Det er vi meget bevidste om.

Sådan lød det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, V, der torsdag besøgte fiskerihavnen i Gilleleje.

- Vi håber da på, at ministeren kan tage kampen for Gilleleje op, sagde Lasse Nordahl, auktionsmester.

- Vi håber, de kan gøre noget ved det problem, de politisk har skabt. De kan jo se på de målinger, der nu kommer fra biologer, at det kun giver mening at lukke for torskefiskeri i det sydlige Kattegat årets fire første måneder, siger Lasse Nordahl, der for anden gang i år går til møde med ministre på kajen.

- Vi tror på kampen, for vi har ikke noget valg, siger han.

Fiskeriet i Gilleleje er stærkt presset af lukkeområdet i Kattegat nord for Gilleleje og kvoter, der bliver stadigt mindre. Men det er ikke kun fiskerne, der lider. Omkring fiskeriet er der et helt erhverv, for eksempel auktion, isværk, sildefabrik, transport m.m.m. Og kommer der ikke fisk i garnene - kommer der heller ikke gang i forretningerne her.

Borgmester Kim Valentin ønsker derfor fiskeri til fiskerne - ikke subsidier, altså penge, som ikke vil gavne havnen som helhed.

- Til færdiggørelsen af de forhandlinger, der kører i Bruxelles fra næste uge, er det vigtigt, at miljøministeren ved, hvad der sker. Og når han kigger folk i øjnene, fiskere, der er afhængige af fiskeriet, er han bedre stillet ved forhandlingsbordet. Vores fiskere skal have fisk - de skal ikke have subsidier, siger borgmesteren, der blandt andet ville foreslå miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at åbne lukkeområdet mellem Danmark og Sverige.

Heller ikke ministeren var begejstret for subsidier.

- Vi ønsker ikke subsidier - vi vil have reelle fisk, sagde han efter rundvisningen på havnen.

Sophie Løhde, V, der er minister for sundhed og ældre, var med på havnen, hvor hun ofte har været,

- Jeg har en forkærlighed for en af de helt store perler her på Sjælland, hvor jeg er kommet hele mit liv, sagde Sophie Løhde.