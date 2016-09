Veteraner hædret på flagdag

Med Dannebrog i spidsen gik en flok tidligere veteraner og deres pårørende mandag optog fra Stejlepladsen på Gilleleje Havn til 5. maj stenen på hjørnet af Kanalvej og Vodbindervej. De var samlet for at markere den officielle flagdag for danske veteraner, som er blevet afholdt siden 2009. For første gang havde Gribskov Kommune valgt at deltage i markeringen for at hædre de 205 veteraner i kommunen, der er eller har været udsendt på mission for Danmark. Alle de tidligere udsendte havde fået en invitation til begivenheden, og den havde mellem 30 og 40 veteraner valgt at sige ja til.