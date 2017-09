Se billedserie Mogens Johansen ved guldfiskedammen - sammen med børn fra en cirkuslejr for bedsteforældre og børnebørn. Foto: Karl Erik Frederiksen

Verdens ældste seniorskole skaber livsglæde

Gribskov - 07. september 2017 kl. 12:14 Af Karl Erik Frederiksen

Lørdag 9. september er det præcis 50 år siden, at daværende statsminister Jens Otto Krag og folketingsmedlem Kristian Albertsen kunne erklære Kaj Bundvad Skolen for indviet. Skolen, som i dag hedder Tisvilde Højskole, blev dermed den første pensionist- eller senior højskole i verden. Ingen havde nemlig før åbningen tænkt på, at personer, som har forladt arbejdsmarkedet kan have behov for at suge ny viden til sig og til at mærke aktivt fællesskab med andre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jubilæet markeres på dagen med en reception og et t åbent hus-arrangement, som gør det muligt at komme ind og se skolen, der er indrettet den tidligere badepension Pension Julsgård. Det er stadig Jens Otto Krags og Kristian Albertsens erklæringer i åbningstalerne, som præger skolens arbejde, siger forstanderen Mogens Johansen. Krag talte om at samfundet nu har »råd til at vende interessen mod den enkeltes trivsel og tilværelsens indhold«, mens Albertsen beskrev skolens opgaver - ud over at fylde oplysning og viden på eleverne - som først og fremmest »at skabe humør, fornyet livsglæde og at åbne den enkeltes sind«.

- Her byder vi folk velkomne med alt det, de har i bagagen. Det kan for eksempel være sorgen over netop at have mistet en ægtefælle, men her står medarbejdere og et stort antal frivillige klar til at møde dem med den respekt, som de fortjener, siger Mogens Johansen, forstander på Tisvilde Højskole, mens han er ved at gøre skolen klar til det store rykind af gæster, som han forventer på jubilæumsdagen.

- Vi møder alle med den respekt, som vi alle fortjener. Og vi oplever også, at mange af dem, som kommer her første gang - blomstrer op. De har måske svært ved at begå sig mellem mange mennesker, fordi noget tynger dem. Men her mærker de, at de får et nyt netværk, som accepterer dem, som de er. Det gør jo også, at mange af vores kursister kommer igen år efter år, siger Mogens Johansen.

Rekorden for deltagelse indehaves fortsat af nu afdøde Zoila Klüwer fra Nørrebro i i København, som nåede at komme på skolen i alt 152 gange.

Som højskole er skolen usædvanlig på mindst ét punkt. I alle årene har den eksisteret uden at modtage nogen former for offentlige tilskud. Den manglende statsanerkendelse gør også, at kursusprisen kan ligge over det, som seniorer skal betale, hvis de vælger en anden højskole.

- I praksis er forskellen ikke stor. Vi holder udgifterne på et minimum, blandt andet fordi vi har et stort antal frivillige som hjælper os med alle de praktiske funktioner. Vi har også en støtteforening med over 600 medlemmer, som samler penge ind til forskellige formål. Det er deres skyld, at det kan lykkes. Samtidig får vi også gaver, siger Mogens Johansen.

En af gaverne er fra en tidligere kursist, der skænkede skolen den store guldfiskedam, der findes i skolens parklignende have. Den og guldfiskene indgår nemlig som, noget centralt i en af skolens succeser, ferie- og kursusophold for bedsteforældre med børnebørn. Af den type kurser holdes der fem på et år, og på hvert af dem får hvert barn nemlig mulighed for at navngive en guldfisk, som de kan være med til at fodre.

- Den type kurser er med til at give skolen nyt liv, på samme måde som vi har mærket, at de mange kurser med sang og musik har gjort det. Det kan man også nyde godt af, selv om man ikke er kursist. Ofte er der på musikkurserne så store navne mellem de medvirkende, at vi lægger nogle af koncerterne i de lokale kirker, siger Mogens Johansen.

Skolen arrangerer festivaler og kurser med jazz, klassisk musik, opera, vise- og korsang, irsk folkemusik og meget andet.

- Det griber om sig. Mange af de musikere, som har medvirket i disse kurser, spørger beder, om de må komme igen, fordi de mærker deres musik blive en del af et fællesskab, siger Mogens Johansen, som selv er aktiv jazzmusiker.

Han har nu været forstander i 17 år. Dermed er han også den person, der har haft stillingen i længst tid. Hans tid på skolen overgås dig af køkkenlederen Lene Hamborg, som 1. september fejrede 20 års jubilæum, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jubilæet markeres med en reception og et åbent hus, hvor alle er velkomne, lørdag 14:00-17:00. Blandt talerne er bestyrelsens nuværende formand, tidligere miljøminister m.v. Jens Kampmann.

Der kan læses mere om Tisvilde Højskole på www.tisvildehoejskole.dk.