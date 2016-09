Venstre melder dagen før byrådsmødet klart ud om Kulturhavn Gilleleje.

Venstre: Højde på Kulturhavn skal følge lokalplan

Gribskov - 04. september 2016

Søndag eftermiddag melder Venstre klart ud om Kultuhavns byggeriets etape 3 i Gilleleje:

Byggefeltet er ok, tegl er det bedste, Byggehøjden må følge lokalplanen og så er det fint,at kulturhavnen er villig til at reducere erhvervskvadratmeterne for så vil dispensation for parkeringspladser være ok.

Det skriver Venstre i en pressemeddelelse, som fortsætter:

- Det vil aldrig være muligt at gøre alle glade, men vi har en forpligtelse til at gøre en indsats for at gøre så få som muligt utilfredse. Indsigelserne giver udtryk for hvor der er størst udfordringer. Det er Venstres indtryk at de fleste og tungeste negative indsigelser har været på byggehøjden, mens der er rigtig mange som godt kan se fornuften i at byggefeltet ændres, da det oprindelige byggefelt ville give mulighed for et større og mere dominerende byggeri, end det Kulturhavnen har tegnet og søger dispensation for.

Venstre er enige i, at tegl er det flotteste at lægge på taget, så det er med stor tilfredshed at se at Kulturhavnen allerede har taget dette til sig.

Der har været mange indsigelser omkring antallet af erhvervskvadratmeterne fra blandt andet handelsforeningen i Gilleleje. Det synes vi er vigtigt at lytte til. Kulturhavnen har ret til at udnytte byggeriet med 1200 erhvervskvadratmeter, så Venstre er meget tilfredse med at Kulturhavnen har været indstillet på at forhandle dette ned til 700 erhvervskvadratmeter. Derfor er det også naturligt at lytte til de gode argumenter for at give dispensation for parkeringsforholdene.

Til gengæld er omfanget af indsigelser - ikke mindst Ellen Mariehjemmets indsigelse som deltager i projektet og som nærmeste nabo - umulig at se bort fra. Vi har set på byggehøjden og fundet ud af at det pæneste byggeri, som samtidig lytter til flest indsigelser, er at byggehøjden er som fastsat i lokalplanen.

Det er vigtigt at byggeriet nu kommer i gang, så byggefasen ikke kommer ind i sommerferien næste år.