Foto: Allan Nørregaard

Unge med særlige behov tilgodeses i budget

Gribskov - 24. august 2017 kl. 15:25 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge med brug for særlig hjælp står til at få et gevaldigt løft i udkastet til et nyt budget for Gribskov Kommune. Byrådet har i dag afsluttet budgetseminar, og forhandlingerne om næste års budget er skudt i gang.

Børn og unge, som har vanskeligt ved at sidde stille på skolebænken, eller har svært ved at knække koden til at læse eller regne, får en stor hjælpende hånd i udkastet til Gribskov Kommunes nye budget.

Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Det såkaldt specialiserede børneområde og den nye uddannelse for unge (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) får tilført ca. 50 mio. kroner hvert år fremover i budgetforslaget, og dermed er børn og unge med vanskeligheder blandt de vigtigste områder i kommunens nye budget.

Byrådets forhandlinger om budgettet går nu for alvor i gang, efter at byrådet i dag afsluttede sit budgetseminar, der bl.a. indeholdt en gennemgang af administrationens oplæg til næste års budget.

- Det er vigtigt for mig, at alle Gribskovs yngre borgere kommer ud af skolen med et godt resultat, som de kan bruge til at komme videre i livet og få en uddannelse. Derfor er det helt afgørende, at også de unge, som af én eller grund er udfordret, også får den rette hjælp til at komme videre, siger borgmester Kim Valentin (V). Han understreger, at alle landets kommuner er ramt af stigende udgifter til særlig støtte til elever i skolerne, specialundervisning, mv.

- Samtidig kan vi ikke have en situation, hvor stigende udgifter til det specialiserede område betyder, at vi skal sænke ambitionerne for alle andre skolebørn. Derfor er det nødvendigt med flere penge til området, siger Kim Valentin.

Hvis byrådets partier bliver enige om et økonomisk løft til børn og unge, så bliver det ikke første gang, at klassisk velfærd er i centrum for budgettet.

Børneområdet var i centrum både for årets budget i 2017 samt året forinden, hvor i alt 26 mio. kroner blev tilført det specialiserede børneområde.

På budgettet i 2016 var det sundhedsområdet, som med 18,5 mio. kroner ekstra blev prioriteret højt. Her gik pengene især til de ekstra udgifter forbundet med, at sygehusene udskriver patienterne tidligere, og kommunen derfor må træde til med hjælp og pleje, når patienterne er sendt hjem.

Også de ældre har tidligere stået i centrum på årets budget. I 2016 besluttede byrådet, at de ældre hvert år skulle have ekstra 10-15 mio. kroner på budgettet for at tage højde for, at der bliver stadig flere ældre i Gribskov Kommune og at det naturligvis øger udgifterne til pleje og behandling.

- Det, som jeg mener er klassisk service over for helt almindelige borgere - vores børn og unge, vores syge, vores ældre - har vi tradition for at have fokus på, når vi beslutter, hvordan pengene skal bruges. Det håber jeg, vi kan gentage i år, siger borgmester Kim Valentin forud for de politiske forhandlinger.

I de forløbne år har der været fokus på mindre administration og mere effektive arbejdsgange. Det har givet en besparelse på ca. fem mio. kroner i 2015 og godt seks mio. kroner i 2016 og i årene fremover. I år er besparelsen på fem mio. kroner, og den stiger til 10 mio. kroner næste år og årene fremover. Desuden er der skåret ned på brug af konsulenter, så der hvert år spares to mio. kroner på den konto. Byrådet behandler budgetforslaget første gang mandag 4. september.