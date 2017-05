Se billedserie Morten Lassen: - Det jeg laver skal helst sælges. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ukendt i Danmark men stjerne i udlandet

Gribskov - 10. maj 2017
Af Karl Erik Frederiksen

- I Danmark skal man ikke gøre sig håb om at blive repræsenteret på kunstmuseer o.l. hvis ikke man har gået på det kongelige danske kunstakademi. Man skal heller ikke sige om sig selv, at man helst laver kunst, som gallerierne kan sælge, for så bliver man ikke respekteret. Kunst må ikke være kommercielt.

Sådan siger billedkunstneren Morten Lassen til Frederiksborg Amts Avis, når han sidder hjemme i huset i Munkerup i Nordsjælland, som han og hans kone har haft i nu 10 år. Det er dog ikke alle 10 år, at parret har opholdt i huset. De har også haft perioder, hvor de har boet i Australien i henholdsvis Sidney og Melbourne. Og det er blandt andet disse perioder, der er skyld i, at Morten Lassen er den ene af to danske malere, der er med på udstillingen Personal Structures under Venedig Biennalen.

- Det kan blive et springbræt for mig for at få danske udstillingssteder til se på mig med mere positive øjne. På Venedig Biennalen præsenteres efter min mening noget af det ypperste samtidskunst internationalt set. Jeg bliver en smule stolt, når jeg i katalogerne kan se, at blandt udstillere er fx Yoko Ono, siger Morten Lassen.

Hans vej ind i kunstens verden begyndte i 10-års alderen, hvor han malede sine første store malerier. Han malede faktisk uafbrudt, men i stedet for at søge optagelse på kunstakademiets malerskole, valgte han at uddanne sig som skolelærer med speciale i billedkunst. I den periode blev han blandt andet medlem af kunstnergruppen Symbiose, som udstillede på Den Fri.

- Mens jeg gik på seminariet havde jeg så travlt med at male og at udstille i kunstforeninger o.l., at jeg ikke ville søge arbejde som lærer. Jeg ville leve af at lave billeder, og det har jeg kunnet, men det skyldes ikke Danmark. For ud over et enkelt galleri i Aalborg, så er der næsten ingen danske udstillingssteder eller kunsthandlere, der interesserer sig for mig.

Det er nu 20 år siden, at Morten Lassen blev uddannet som, lærer fra Blaagaard Seminarium. Siden har han betragtet maleriet som sit arbejde. At han også lever godt nok af det, kan han blandt andet takke Tim Olsen Gallery og galleriet Nanda/Hobbs Contemporary for. Begge gallerier ligger i Sidney i Australien, og dem kom han i forbindelse med, da han fik tilbud om at få et job som gæstelærer i kunst på drengeskolen Sydney Grammar School i Sydney.

- Normalt er det meget kendte og anerkendte kunstnere, som skolen benytter som gæstelærere. Derfor fattede de australske gallerier straks interesse for mig, da jeg præsenterede mig for dem. Det har også betydet, at jeg har kunnet sælge det meste af det, jeg maler. Gallerierne gør meget for de kunstnere, de tager ind. Ud over at de selvfølgelig får provision af de billeder, de sælger, så gør de også meget for at promovere deres kunstnere. De er som en manager for mig. Derfor har jeg via forbindelserne i Australien nu også mine faste gallerier i New York, London, Singapore og Stockholm. Det er også galleriet i Australien, som har fået mig med på biennalen i Venedig, siger Morten Lassen.

Der kan læses mere om ham i Frederiksborg Amts Avis 10. maj samt på hjemmesiden www.mortenlassen.com. Der kan læses mere om udstillingen i Venedig på hjemmesiden www.personalstructures.org.