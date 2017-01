Udvalg stopper byggeri

Der begæres nu byggestop for et hus under opførsel i Gammel Annisse. Det er beskeden fra Jesper Behrensdorff (K), formand for plan-og miljøudvalget, efter et møde i udvalget, som i enighed har besluttet at stoppe byggeriet. Byggestoppet begæres, efter at formanden har gransket sagen igen og har bedt administrationen tage stilling til, om der kan rejses tvivl om, hvorvidt man burde have foretaget partshøring, før byggetilladelsen blev givet. Og det kan der, lyder svaret nu. Derfor skal byggeriet stoppes og der skal foretages høring af de nærmeste tre naboer samt borgerforening og lokalråd, har udvalget bestemt.

- Da jeg overtager posten får jeg at vide, at der er givet byggetilladelse, og at bygherre opfylder betingelserne. Tvivlsspørgsmålet er, om der burde have været foretaget en høring. Jeg spørger, om man er 100 procent sikker på, at det er korrekt, at der ikke er foretaget høring og får at vide, at der kan stilles spørgsmål ved, om der skulle have været partshøring. Så jeg ser kun en mulighed, og det er at foretage høringen nu og også spørge lokalråd og borgerforeningen på grund af, at jeg har dyb respekt for den bevarende lokalplan, siger Jesper Behrensdorff.