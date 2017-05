Bandekriminaliteten skal nu forsøges bekæmpet med et såkaldt paragraf 17 stk 4 udvalg, der skal lave en handleplan for området. Her ses en episode fra april, hvor en gruppe mænd jagtede en anden mand henover Stationspladsen. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Udvalg skal bekæmpe bander

Gribskov - 16. maj 2017

Alle gode kræfter skal sættes ind på at bekæmpe bandekriminaliteten i Helsinge. Det er et samlet økonomiudvalg blevet enige om mandag, og det betyder konkret, at der nu skal nedsættes et særligt såkaldt paragraf 17 styk 4 udvalg under byrådet, som skal have fokus på at stoppe kriminaliteten i byen, der ses i form af handel med stoffer og deraf følgende konflikter mellem forskellige bander, der forsøger at sætte sig på markedet.

- Alle er enige om, at den kriminalitet, vi ser i Helsinge, er en udfordring. Derfor gør vi det nu på en ny måde ved at nedsætte et udvalg, hvor der sidder politikere, men hvor vi også samler kompetencepersoner på tværs, såsom ledere af ungdomsklubber, idrætsforeninger, SSP, politi og de unge selv. Vi må samles om opgaven og markere, at vi som by og kommune står sammen om det og prioriterer opgaven med et særligt udvalg, siger borgmesterkandidat for Nytgribskov, Anders Gerner Frost, som står bag forslaget, der altså bakkes op af de øvrige partier i økonomiudvalget.

Han peger på, at der i mange år har været problemer med stofhandel i kommunen, som kræver en indsats fra alle, der ved noget om dette.

- Vi har i mange år set, at der holder mærkelige biler ved Stationspladsen og tankstationer, og efter den lokale politistation er blevet nedlagt, er der nok ingen, der kender rutinerne bedre, end borgerne selv, mener Anders Gerner Frost.

- Så det handler ikke så meget om at sætte flere penge af, men mere om en videndeling mellem skoler, SSP, idrætsforeninger, politikere mfl. Vi er masser af mennesker, som ved noget. Lad os samle os og agere på det, siger han.

I forslaget har Anders Gerner Frost lagt op til, at udvalget skal fremlægge en færdig og gennemarbejdet handleplan for byrådet inden for tre måneder.

Byrådet skal på mandag tage endeligt stilling til, om udvalget skal etableres.