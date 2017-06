Se billedserie Alla var glade, da det lykkedes Jesper og Aiqin Hornskov at få solgt lejligheden i Bejing og at købe hus i Helsinge - 300 meter fra Moren Ebba Hornskovs hus på Lærkevej. Foto: Karl Erik Frederiksen

Udlændingelov rammer dansk-kinesisk ægtepar

Gribskov - 24. juni 2017 kl. 03:12 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 29 år har Aiqin og Jesper Hornskov været gift. De første par år boede de i Helsinge, hvorefter de flyttede til Kina, hvor Aiqin er født. Hvert år har de været på ferie i Helsinge mellem fire og otte uger. Gennem flere år har det været planen at vende tilbage til Helsinge for blandt andet kunne være sammen med mandens nu 88-årige mor og parrets datter. Derfor solgte de deres lejlighed i Bejing og købte hus i Helsinge - i tillid til den daværende lov om familiesammenføring.

Da de købte huset, kunne de ikke vide, at udlændingeminister Inger Støjberg ønskede at stramme reglerne, og at embedsmændene begyndte at administrere efter de nye regler 11 måneder før, at lovændringen blev vedtaget.

Nu står den kinesiske hustru til udvisning med virkning fra 16. juli, hvis ikke Udlændigenævnet nu vil give hende lov til at bo i Danmark, mens en klage over udvisningen behandles, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jesper Hornskov, der nu er 53 år, tog som ung til Vestkina, hvor han mødte han Aiqin Sun. Deres møder førte til et ægteskab, som nu har varet i 29 år, og en datter, som nu er 28 og bor i London.

Datteren blev født på Hillerød Sygehus. De to første år af datterens liv boede de hjemme hos Jespers mor på Lærkevej i Helsinge. Derefter flyttede de tilbage til Kina, hvor Aiqin havde sit arbejde, og hvor Jesper havde skabt sig den levevej som turleder for ornitologer og fugleinteresserede fra hele verden. Datteren, som er dansk statsborger, kom i skole i Kina - og da hun blev ældre fuldførte hun sin universitetsuddannelse i London, hvor hun i øjeblikket bor.

- Da vi måtte erkende, at vores datters fremtid enten ligger i Danmark eller England, og at min mor ikke bliver ved med at være ung, begyndte vi at planlægge at flytte til Danmark i tillid til den daværende udlændingelov. Den sagde jo, at danske statsborgere, der har haft mere end 26 års tilknytning til Danmark, kan tage ægtefællen med til Danmark. I tillid til den lov satte vi vores lejlighed til salg og begyndte at studere boligmarkedet i Helsinge. I september 2015 kunne vi underskrive slutseddel på salg af vores lejlighed. Samtidig skrev vi slutseddel på køb af et hus på Fyrrevej i Helsinge, og den 12. juni sidste år indrejste vi i Danmark, og kunne tre uger efter flytte ind - kun 300 meter fra mit barndomshjem, hvor min mor stadig bor. Vi var alle glade, da det skete, og vores datter har været hjemme flere gange, siden vi flyttede til Helsinge, siger Jesper Hornskov.

- Samme sommer søgte vi Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse for Aiqin. Vi troede, at det kun var en formalitet, men vi fik ikke noget svar på ansøgningen før 16. maj sidste år.

- Det var et afslag, fordi vi ikke opfylder den ny tilknytningsregel, som blev vedtaget ved lov to dage efter, at vi modtog afslaget. Den regel siger, at et ægtepar for at blive familiesammenført skal kunne bevise, at det har større samlet tilknytning til Danmark end et andet land. Det kan vi ikke, mener embedsmændene, som begyndte at administrere efter den ny lov 11 måneder før, at den blev vedtaget. Hvis ikke vi nu får medhold i klagen til Udlændingenævnet, eller hvis ikke klagen får opsættende virkning, skal Aiqin være ude af landet 16. juli, siger Jesper Hornskov til Frederiksborg Amts Avis, hvor der i lørdagsudgaven kan læses mere om sagen.