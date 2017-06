Tyve stjal fem geværer

Der er tale om to haglgeværer, to rifler og en salonriffel. Desuden blev der stjålet smykker og diverse dokumenter. Tyven kom ind i huset ved at afliste et bondehusvindue til stuen. Huset blev gennemrodet, og efter først at have fundet nøglerne fik tyven bagefter adgang til våbnene fra et våbenskab.