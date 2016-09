Tricktyveri mod ældre kvinde

En 75-årig kvinde fra Helsinge blev torsdag formiddag udsat for et tricktyveri efter at have handlet i Fakta i Helsinge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De blev alle tre budt indenfor, og en af dem fik lov at låne toilettet, og kvinden i parret fik et glas vand, idet hun aniveligt var gravid. De tre personer forlod stedet, uden at kvinden opdagede noget uregelmæssigt. Det skete først, da hendes bank ringede og fortalte hende, at hendes konto var blevet lænset for et beløb.