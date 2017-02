Rema1000 på Alfavej i Gilleleje blev lørdag aften udsat for et røveri, og det var tredje røveri for butikskæden i Nordsjælland på kun tre uger. Foto: Kenn Thomsen

Tredje røveri imod Rema1000 på tre uger

Rema1000-butikkerne i Nordsjælland blev for tredje gang indenfor tre uger ramt af et røveri, da en ukendt mand lørdag aften truede sig til penge på Alfavej i Gilleleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Give me the money or I will stabb you (giv mig pengene eller jeg stikker dig, red.).