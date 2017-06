De fisketure, som fiskerne dømtes for, gik ind i Zone 3, hvor det siden 2009 har været forbudt for danske og svenske fiskere at fiske. Illustration: Greenpeace.

Tre fiskere dømt halv bødestraf for gamle sager

Gribskov - 29. juni 2017 kl. 12:38 Af Karl Erik Frederiksen

Det lykkedes ikke for forsvarerne at medhold i en påstand om frifindelse på grund af forældelse, da retten i Helsingør behandlede tre sager om ulovligt fiskeri i Kattegat. Her stod tre fiskeskippere fra Gilleleje til regnskab for fiskeri i den lukkede zone 3 i Kattegat, hvor alt fiskeri er forbudt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De forhold, som de nu er dømt for, vedrører alene fiskeri i perioden fra 2010-2012. Det er den tid, der gik efter, at Fiskeridirektoratet foranlediget af en aktion foretaget af miljøorganisationen Greenpeace meldte fiskerne til politiet, og til byretten i Helsingør havde dømt de første tre fiskere skyldige.

De tre første domme blev anket til landsretten. Her fra gik de til højesteret, som i marts sidste år dømte fiskerne for ulovligt fiskeri. Da disse domme var faldet kunne byretten i Helsingør fortsætte med at beramme de sidste syv af de i alt 10 sager om ulovligt fiskeri, som blev rejst i perioden 2010-2012.

Det hele startede med, at miljøorganisationen Greenpeace i august 2010 forsynede flere kuttere med gps-sendere, som afslørede, at fiskerne sejlede ind i forbudt farvand. Det fik Fiskeridirektoratet til at nærlæse de tusindvis af indberetninger, som direktoratet får via fiskernes elektroniske logbøger. Da de bekræftede observationerne fra Greenpeace, blev der rejst tiltale mod det store antal fiskere.

Halv straf

Da byretten skulle afsige domme i tre af de gamle sager, valgte dommeren Ulla Ingerslev tage hensyn til den lange periode, som fiskerne har ventet på at få deres sager afgjort. Hun halverede den bødestørrelse, som blev statueret i lands- og højesteret.

Den hårdeste straf får en fiskeskipper, som i alt 52 gange var på ulovligt fiskeri eller havde undladt at aktivere sin elektroniske logbog. Han skal betale 30 dagbøder á 4.700 kroner. Han får samtidig konfiskeret et kontant beløb på 471.727 kroner - svarende til værdien af den fangst, han har hjembragt ved ulovligt fisker.

Næsthøjeste straf får en fiskeskipper, som 18 gange befandt sig i det forbudte område. Det koster ham nu en bøde på 14 dagbøder á 2.000 kroner. Han får samtidig konfiskeret i alt 187.000 kroner.

Den mildeste straf får en fiskeskipper, som blev kendt skyldig i 10 tilfælde af ulovligt fiskeri. Bøden er et engangsbeløb på 26.000 kroner. Konfiskationsbeløbet er på 142.282 kroner.