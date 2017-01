Tim Falck Weber er nomineret til en pris ved DR?s show Sport 2016. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Træner nomineret til stor pris

Gribskov - 03. januar 2017 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud af 350 indstillinger er Tim Falck Weber, ungdomstræner i Tisvilde Hegn Orienteringsklub (THOK) sammen med to andre nomineret til en pris som Årets Energibundt. Det er en pris, der uddeles af Danmarks Idrætsforbund og Dong Energy ved DR's show Sport 2016, den 7. januar, og gives til en træner, holdleder eller anden, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening.

Begrundelsen for nomineringen af Tim Falck Weber er blandt andet, at han har taget initiativ til en trænergruppe i klubben for de unge, så der i løbet af ugen, udover den almindelige træning, er styrketræning og intervaltræning. Desuden er de unge selv med til at definere deres målsætninger og at planlægge deres aktiviteter. Det giver sammenhold, selvom de er konkurrenter, forklarer træneren selv, der er meget beæret over nomineringen.

- For mig betyder det meget at se glæden ved, at det lykkes for dem. Mange af dem træner syv-ti gange om ugen og giver afkald på mange ting. De arbejder også sammen, selvom det er en individuel sport, hvor man kæmper mod sig selv og tiden. At de så alligevel deler deres viden og er med til at forberede sig sammen, er stort. Vi har brugt en del tid på at få skabt et sammenhold, selvom de kæmper mod hinanden, siger han.

- Jeg er super stolt på sportens vegne, at nomineringen bringer orienteringsløb frem i lyset og kan måle sig med andre store sportsgrene, siger han.

En stor del af arbejdet med de unge handler om at give dem gejst til at fortsætte, selvom de når en alder, hvor der er mange andre aktiviteter, der lokker.

- Det er sjovt at motivere de unge til at drive det så langt, som de har lyst til, på deres egne præmisser samtidig med, at de har det sjovt. For så kommer der et sammenhold og en gejst. Vi har haft held til at fastholde gruppen på 15-20 år, fordi vi har skabt et attraktivt miljø, siger han.

Indsatsen har givet pote i form af, at seks ud af 12 udtagne løbere på det danske landshold til junior-VM for 17 til 20-årige i 2015 var fra THOK. Dermed blev 2015 et historisk år for THOK, da det er første gang, at én orienteringsklub har kunnet levere halvdelen af et dansk VM-hold. Succesen blev fulgt op i 2016, hvor fem ud af 12 løbere til junior-VM kom fra klubben.

Selv har Tim Falck Weber dyrket orienteringsløb siden han var ti år. Han har også været formand for klubben i ti år tidligere, og så har han været træner i forskellige sammenhæng i 30 år, herunder juniorlandsholdstræner i en periode.

- Jeg har også selv løbet i eliteklassen på et tidspunkt. Det gode ved orienteringsløb er, at man kan dyrke det på det niveau, man selv er på, så nu er jeg med i veteranklassen, siger han og fremhæver, at der skal være balance mellem bredde og elite.

Med prisen følger 75.000 kroner, hvoraf 25.000 går til træneren og 50.000 kroner går til klubben.