Se billedserie De nye bageriejere er ved at gøre klar til åbning. Fra venstre: Simon og Rikke Svendsen samt Stine og Anders Gerner Frost. Kringlen har i øvrigt en fortid som blikfang for en butik i København. Foto: Karl Erik Frederiksen

To par vil redde bagerbutik

Gribskov - 28. februar 2017 kl. 01:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der udsigt til endnu en sommer, hvor lokale og feriegæster iført morgenkåber kan stå i kø foran bagerbutikken på Hovedgaden i Tisvildeleje for at få frisk morgenbrød. Denne tradition var ellers ved at dø ud, fordi indehaveren af den populære bagerbutik besluttede at lukke butikken, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Butikkens redningsmænd m/k er de to ejendomsmæglere fra DanBolig, Stine og Amders Gerner Frost, som fik til opgave at sælge ejendommen, samt deres gode venner Simon og Rikke Svendsen. De har nu købt butikken og det tilhørende bageri.

- Vi gør det absolut ikke, fordi vi selv skal have mere at lave. Vi gør det fordi vi synes, at Tisvildeleje fortsat skal have en bager, lyder det samstemmende fra de fire.

Målsætningen er, at butikken og selve bageriet genåbner i maj. Det hele skal ledes af to bagere, som de to par for tiden er ved at ansætte. Hele bageriet med to store ovne har ikke været i brug i de cirka otte å, hvor bagerbutikken enten har været helt lukket eller blot har fungeret som et brødudsalg.

Kvalitet og økologi

En anden målsætning er, at butik og bageri skal holde åbent hele året - og ikke kun i den hotte ferietid.

- Målsætningen er også, at vi skal handle med kvalitetsbrød og -kager. Hellere færre produkter, der smager af noget, end mange produkter, som lige så godt kunne være fremstillet som bake off i et supermarked. Det skal også være et bageri, hvor der primært skal bruges økologiske råvarer, siger Simon Svendsen til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om overtagelsen.