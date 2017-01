Tisvilde-træner hædret ved sportsshow

Det var en smilende Tim Falck Weber, der under DR's show Sport 2016 lørdag aften, kunne høre sig selv blive udråbt som vinder af Dong Energy og DIF's pris Årets Energibundt 2016. En pris, han modtog for sin særlige indsats som ungdomstræner i Tisvilde Hegn Orienteringsklub, der har skabt sammenhold og store resultater blandt de unge.

- Ud fra devisen, det skal være lige så naturligt at gå til orienteringsløb som at gå til fodbold, har Tim Falck Weber skabt små mirakler i Tisvilde Hegn Orienteringsklub. Det har givet store sportslige resultater og et fantastisk træningsmiljø i klubben, lød det i højtalerne, mens Tim Falck Weber rejste sig fra sin plads for at modtage prisen, der blev overrakt af cykelrytteren Jakob Fuglsang, der vandt en sølvmedajle ved OL i Rio.