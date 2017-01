Tiltalt i moms-sag nægter at møde op

Kvinden er født i 1950'erne. Hun er i følge senioranklager Helle Lykke Olsen tiltalt for at have unddraget Skat et samlet beløb på 2.399.065 kroner, der skulle have været indbetalt i moms fra hendes firma. Firmaet arrangerede blandt andet diverse aktiviteter for ryttere og heste. Opgørelsen over manglende momsindbetaling vedrører perioden 2008-2010.