Se billedserie Der bliver livligt i området omkring Esrum Kloster, når der inviteres til Middelalderdage. Fotos: Allan Nørregaard.

Tilbage til middelalderen i Esrum

Gribskov - 14. juni 2017 kl. 13:29 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det atter tid til at rejse tilbage i tiden, når området omkring Esrum Kloster lørdag og søndag den 17. og 18. juni bliver omdannet til »Esrum Middelalderdage.«

Der vil være musik, gøgl, ridderkamp, markedsliv, levende ild, helstegt pattegris og klosterøl i stride strømme, lover arrangørerne.

Der er masser af muligheder for at lade sig opsluge af den tidslomme, som klosteret er omdannet til. Man kan blandt andet gå i væbnerskole og deltage i styrkeprøver, hvis man vil slås til ridder, man kan danse til autentisk middelaldermusik, ligesom man kan gå på opdagelse i de mange boder på markedet, der sælger smykker, uld, læder, skind og meget andet. I værkstederne kan man få en snak med pottemageren, syersken, tømreren og andre, når de sysler med deres håndværk. I Klosterhaven kan man besøge munkene og lære at skrive med fjer og blæk, lave urtemedicin og middelalderlige ikoner.

Under middelalderdagene er Esrum Kloster desuden med til at markere det internationale reformationsår 2017. Det betyder, at klosteret fungerer som en tidsmaskine i den weekend, så man inden for murene stadig er katolsk, mens verden uden for er reformeret og protestantisk. I indgangen skal man derfor købe sig adgang med afladsbreve, ligesom man kan bekende sine synder i skriftestolen og inkassere eller miste frelsepoint.

Under middelalderdagene er der rig mulighed for at mætte maven og slukke tørsten i madboderne, der blandt andet serverer pølser, pandekager, helstegt pattegris og brød, kager og pretzels fra middelalderbageriet. Derudover serverer bistroen autentiske middelalderretter.

Middelalderdagene har åbent fra 10.00-17.00 begge dage. Se mere på www.esrum.dk.