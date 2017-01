Se billedserie Claus Lange - mødte op i byrådssalen, hvor han ikke har været i nu 10 år. Her fik han sig også en sludder med den anden tidligere Helsinge-borgmester Flemming Møller. Foto: Karl Erik Frederiksen

Tidligere borgmester skød med skarpt mod byråd

Gribskov - 30. januar 2017 kl. 22:51 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er deprimerende det her. De viser slet ikke forståelse for, at det er en fælles sag, som alle i det gamle Helsinge byråd var fuldstændig enige om. Alle gik ind for, at Gammel Annisse skulle have kommunens første bevarende lokalplan, og alle var enige om, at det krævede et grundigt forarbejde at få den. I to år samarbejdede vi med borgerne i Annisse om den - og nu er det som om det hele er glemt.

Sådan lød det i følge Frederiksborg Amts Avis fra Helsinge Kommunes sidste borgmester Claus Lange, da han i aftes uventet mødte op til Gribskov Byråds åbne møde for at markere, at Gribskov Kommune nu har eksisteret i 10 år. På mødet kom han til at høre en stribe Annisse-borgere udnytte byrådets spørgetid til at stille spørgsmål om byggeriet af et nyt hus på adressen Kirkestræde 5 i Annisse. I samtlige spørgsmål indgik det synspunkt, at tilladelsen til byggeriet er i strid med Annisses bevarende lokalplan, der blev vedtaget i 2001.

- Jeg skal ikke bebrejde forvaltningen, for jeg ved slet ikke hvad der er gået forud, men jeg kan i byrådssalen høre, at der findes politikere som ikke har læst på sagen. Jeg undrer mig over den arrogance og nedladende holdning, som de møder borgerne med. Jeg undrer mig især, fordi det er meget erfarne politikere, der er ansvarlige for behandlingen af sagen. Borgerne viste stor interesse for at få den lokalplan, og de har bakket den op alle årene. Og nu er det som om, at de ikke længere kan tages alvorligt, siger Claus Lange til Frederiksborg Amts Avis.

Den Annisse-borger, som personligt formentlig har de største gener af det ny byggeri, er Flemming Møller, som var borgmester i Helsinge den gang, lokalplanen blev underskrevet. Han forsøgte i sit spørgsmål til byrådet at få svar på, om byrådet var bekendt med forhistorien.

- Er byrådet opmærksom på, at denne her lokalplan var alle i Helsinge byråd i sin tid enige om. Tager I hensyn til det, når I nu skal tage stilling til, om man skal have lov at overtræde lokalplanen? Det arbejde, vi lavede den gang, gjorde vi ikke

for sjov, lød det fra Flemming Møller.

Han fik ikke det samlede byråds holdning til det spørgsmål. Borgmester Kim Valentin (V) lod formanden for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K) besvare spørgsmålet.

- Jeg kan kun sige, at denne her sag nu bliver behandlet ordentligt. Jeg har forsøgt at få alle fakta frem, inden vi skal tage stilling til byggeriet, sagde han.

Nogenlunde samme svar kom han med til de andre Annisse-borgere, der stillede spørgsmål.

Rudy Bergholdt, formand for Annisse Grundejer- og borgerforening:

- Hvorfor har forvaltningen ikke reageret på vores henvendelser til kommunen om denne her sag? Vi sendte vores første henvendelse for over to år siden, da vi hørte om, at der var planer om at rive et af byens gamle huse ned og erstatte det med et nyt. Det fik vi ikke svar på. Vi skrev også i foråret sidste år og bad om at få byggeplanerne at se. Det fik vi ikke, selv om vores forenings formål er at udtale sig om byggeansøgninger, ombygninger o.l. i Annisse. Vores forening har eksisteret i 45 år, og vi er altid blevet hørt. Men hvor ikke i denne her?

Jesper Behrensdorff:

- Jeg var ikke formand på det tidspunkt, du spørger til. Nu vil vi prøve at finde ud af, hvad der er gået forud i denne sag.

Anne Maj Nielsen, der bor på Solskrænten i Annisse, samt to andre spørgere ville vide, hvordan byrådet i fremtiden som kollektiv forholde sig til bevarede lokalplan er i fremtiden.

Jesper Behrensdorff:

Jeg har sagt det offentligt, og mener det. Når der er tale om en bevarende lokalplan, skal den holdes. Det er en møgsag. Den skulle have været sendt i høring, inden der blev givet tilladelse.

Valgkamp

I øvrigt var det et byrådsmøde præget af det forestående valg. I debatten om de 16 punkter på dagsordenen lod Kim Valentin alle tale lige så længe og ofte, de ønskede, inden der blev begæret afstemning. Blandt de sager, der sluttede på den måde var et forslag fra Socialdemokraterne om at få en kommunal kontrolindsats, der kan sikre, at leverandører på ældreområdet lever op til kvalitetsstandarder og det serviceniveau, der er aftalt med dem. Det blev nedstemt med stemmerne 12 (DF, K og V) mod 11 (S, Nyt Gribsklov, Enh.L).

Det samme gjorde et forslag fra Nyt Gribskov om at indsætte Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov) i bestyrelsen for Museum Nordsjælland som erstatning for Betina Sølver (S). Hende har Venstre ønsket udskiftet, fordi hun siden, at hun fik pladsen i bestyrelsen, har skiftet parti fra Venstre til Socialdemokratiet. Med stemmetallet 12 mod 11 valgtes Birgit Roswall (V) som afløser for partiafhopperen Betina Sølver.