Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. chef for Rejseholdet og PET, er fascineret af Rudolph Tegner , som han holder foredrag om søndag på dennes museum.

Tegner ramte Bonnichsen som en bombe

26. august 2017 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Villingerød: I midten af 90'erne var Hans Jørgen Bonnichsen på Glyptoteket i forbindelse med en opgave på sit studium på Københavns Universitet. Og her så han en skulptur i sort og hvid marmor, som ramte ham lige i hjertekulen.

- Det var som en dybvandsbombe - ind i de allerallerdybeste lag af det underbevidste, husker Hans Jørgen Bonnichsen om sit første møde med den danske kunstner Rudolph Tegner.

- Værket var Tegners gravmæle over moderen, en meget ung smuk kvinde, der bevæger sig ind i en anden verden. Meget symbolsk om livets endeligt, men også et håb. Værket er utrolig yndefuldt, siger kunsthistorikeren.

På dette tidspunkt kendte Hans Jørgen Bonnichsen, som da både var studerende og chef for PET, intet til kunstneren Rudolph Tegner - til trods for, at han har sommerhus få kilometer fra dennes museum i Villingerød.

Men monumentet over moderen, som i øvrigt kan ses på kirkegården i Helsingør, blev hans indgang til kunstneren. Og Bonnichsen fik efterfølgende et chok, da han så »resten af« Tegner. For kunstneren er anderledes, han er bombastisk, voldsom og monumental - men trods dette holdt fascinationen. Sporhundens instinkter slog også til, da Bonnichsen efterfølgende satte sig for at finde ud af, hvem den mand var, som havde afsat sig disse spor. Han blev i en årrække formand for museets støtteforening og fandt i sin søgen en mand bag værkerne med et enormt ego, den totale egoist. I 2003 udgav Bonnichsen en bog om kunstneren »Myten Rudolph Tegners skitser og malerier«.

For der er mange myter om manden.

Myten

- Tegner ville gerne fremstille sig selv som den forfulgte, der var ved at drukne i den danske andedam - men det er jo ikke rigtigt, siger Hans Jørgen Bonnichesen.

- Han blev så godt betalt, han kunne leve af det, og han var faktisk noget af en kendis i sin tid.

En anden verden

Mange finder det mærkeligt, at en mand som Hans Jørgen Bonnichsen har en side, der hedder kunst og litteratur. Det er det ikke for ham selv. Men han erkender, at kunsten og litteraturen for ham også har været en måde at søge andre universer, end de meget mørke, hans arbejde ofte anbragte ham i.

- Det har nok været et behov for at se verden med nogle andre øjne også. Man søger nogle åbne vinduer til det smukke og det skønne, siger den tidligere politimand.

Nogle gange har de to verdener dog mødtes. Som da Hans Jørgen Bonnichsen i sin tid som PET-chef i 2001 havde en chef for den russiske efterretningstjeneste på besøg. Han viste ham et andet Rusland, nemlig landskabet omkring Tegners Museum, der netop hedder Rusland. I gave fik den russiske SVR efterretningschef (SVR er udlandsdelen af det tidligere KGB, red) en gipskopi af Rudolph Tegners »Forlovelsen«, som Hans Jørgen Bonnichsen altså har fået plantet i den russiske efterretningstjenestes allerhelligste.

- Men den er helt sikkert først blevet sweepet for lytteudstyr og andet, siger kunsthistorikeren.

Mød Hans Jørgen Bonnichsen på Rudolph Tegners Museum søndag den 27. august klokken 15, hvor han netop vil tale om Tegner - Myte eller Virkelighed.