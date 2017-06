- Nu kan en ung lovende musiker få en lille opmuntring, siger Ellen Bick Asmussen, der her forsøger at sætte den store plakat for Copenhagen Jazzfestival op. Foto: Karl Erik Frederiksen

Svend Asmussen-pris hædrer uge talenter

Gribskov - 23. juni 2017 kl. 13:06 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jazzviolinisten Svend Asmussen, der døde i sit hjem i Dronningmølle i Nordsjælland 7. februar i år 100 år gammel, bliver mindet på Riverboat Jazzfestival i Silkeborg, som åbnede onsdag og slutter på søndag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dels holdes der under festivalen to koncerter til minde om Svend Asmussen henholdsvis lørdag og søndag. Ved den sidste koncert (søndag 14:00) sker der også noget, som festivalens produktionsleder Jakob Stasiak betegner som dagens højdepunkt, en uddeling af en hæderspris til en ung lovende jazzmusiker. Prisen uddeles og motiveres af Svend Asmussens enke, Ellen Bick Asmussen, hvis navn også indgår i prisens navn: Ellen And Svend Asmussen Music Award. Den årlige sum, der uddeles, er på 25.000 kroner.

- Prisen er indstiftet efter ønske fra Svend. Nu kan en ung og lovende musiker få en lille opmuntring til at fortsætte i det spor, de er begyndt på. Svend blev ved med at lytte til god musik og at interessere sig for dem, der spillede den. Han kunne høre hvem, der havde talent, og hvem, der ikke havde , siger Ellen Asmussen.

Koncert aflyst

Det var oprindeligt meningen, at prisen skulle uddeles ved en planlagt mindekoncert i Glassalen i Tivoli 28. august på Svend Asmussens »101 1/2 års dag«, men dette arrangement er blevet aflyst efter ønske fra Svend Asmussens børn, oplyser Elælen Bick Asmussen.

- Jeg ved, at mange af Svend's fan vil blive skuffet over, at der ikke kan holdes en koncert til hans ære i Glassalen, hvor han har spillet så mange gange. Det samme gælder de musikere, som var begyndt at forberede sig på koncerten. Nu bliver det under jazzfestivalerne i Silkeborg, at prisen skal uddeles, siger Ellen Bick Asmussen.

- Det er en festival præget af dixieland og traditionelt jazz. Svend spillede ikke selv den slags, men han lyttede også til den type musik, og han kunne nyde den. Han kunne værdsætte traditionelt jazz lige så meget som de former for musik, som han selv spillede, siger Ellen Bick Asmussen.

De to koncerter til ære for Svend Asmussen hedder »Tribute Svend Asmussen.« Den gives af en kvartet samlet af en af de musikere, der har været med i Svend Asmussens kvartet i cirka 15 år, guitaristen Jacob Fischer. Som violinist medvirker Bjarke Flagren. Begge musikere skulle have medvirket i den nu aflyste koncert i Glassalen. I Silkeborg spiller de sammen med to unge talenter, bassisten Matthias Petri, der netop vendt hjem fra et studieophold på Manhattan School of Music, samt Andreas Svendsen på trommer.

Festivalplakat

Musikerne spiller også under Copenhagen Jazzfestival 7.-16. juli.

På festivalen i København har den verdensberømte violinist, der boede i Dronningmølle, også sat sit præg.

En tegning af ham og en anden af jazzens legender Ella Fitzgerald - tegnet af Rasmus Meisler - pryder nemlig festivalens kunstplakat, der nu kan ses flere steder i det københavnske gadebillede.