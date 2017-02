Se billedserie Svend Asmussen døde hjemme i Dronningmølle, hvor han her - i juni 2014 -er fotograferet i haven sammen med Ellen Bick i anledning af udgivelsen af en af de digtsamlinger, som hun fik udgivet om deres kærlighedsforhold. Foto: Karl Erik Frederiksen

Svend Asmussen døde hjemme i Dronningmølle

Gribskov - 07. februar 2017 kl. 19:57 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kærlighed og gode smagsløg kan være to vigtige ingredienser i den mixtur, der skal til, hvis man vil byde sig selv og sin kære et langt og godt liv. Kærligheden mærkede violinisten Svend Asmussen mindst to gange i sit lange liv, der nu er slut.

Det første store og langvarige kærlighedsforhold havde han med sin første hustru Annegrethe, som han fik tre børn med, og som døde i 2000.

I flere interviews har Svend Asmussen forklaret, hvordan sorgen over at miste en livsledsager tyngede ham, og at han først begyndte at se lyst på tilværelsen og få kreativiteten tilbage, da han mødte den 27 år yngre amerikanske skribent og jazzelsker Ellen Bick, som han blev gift med i 2005. Sammen opbyggede de et hjem i sommerhuskvarteret i Dronningmølle, hvor Svend Asmussen igen begyndte at tage violinen frem og spille. Senest gjorde han det offentligt ved sin 90 års fødselsdag. Siden tog han kun violinen frem hjemme i sommerhuset, fordi en blodprop havde lammet hans fingerfærdighed så meget, at han ikke syntes, at han levede op til sine egne krav til en professionel musiker.

Han fortalte selv, at fingerfærdigheden var med til at holde hans hjerne frisk. Hvert år ved forårstid begyndte han at træne den op eller at forebygge nedslidningen på den mest behagelige måde, som han, der også var blevet begavet med gode smagsløg, kunne forestille sig. Så tog han og fru Ellen ind til fiskehandlerne i Gilleleje og købte fjordrejer, og så var det hans opgave at sidde og pille dem, så de sammen kunne nyde en rejemad over et glas hvidvin.

- Det gør ikke noget, at det tager hele formiddagen. Det er jo det, der er meningen med fjordrejer, og jeg elsker det, sagde han.

Han lagde heller ikke skjule på, at han hele tiden arbejdede med forskellige former for memoteknik for at modvirke en forringet hukommelse, der ville sætte ham uden for konversation med andre. Det ville han ikke risikere.

Han elskede også, at Ellen skrev digte til og om ham og lod dem udgive, så alle kunne se, hvor meget det betød for dem begge, at de havde hinanden. I den digtsamling, som udkom i 2015 i forbindelse med Svend Asmussens 99-års fødselsdag, var der også digte, som strejfede det svære emne døden, som de vidste, ville komme.

- Vi skal alle den vej, men jeg vil hellere opleve noget, man bliver i godt humør af, sagde han i et interview til Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier, da bogen var trykt.

Han sagde også, at han ikke selv var så god til at sætte ord sammen som konen, men hans evner som musiker og komponist havde han i behold. Som en hyldest til sin elskede skrev han det år melodien Ellens Sang, og hans håndskrevne noder til sangen er optrykt i digtsamlingen.

Svend Asmussen havde ikke selv tal på, hvor mange pladeoptagelser, han havde været med på. Men et af de m, som han i den høje alder nåede at sætte pris på, var ikke udkommet, hvis ikke han havde en nysgerrig hustru, der ville vide, hvad han gemte på. I en skuffe i sommerhuset fandt de nogle bånd, som havde ligget der lige siden en septemberdag i 1985. Det var en uredigeret radiooptagelse fra Svend Asmussens møde med den franske pianist George Arvanitas (1931-2005) på »La Petit Opportun« i Paris - optaget under den parisiske bøsseparade. Det var rene live-optagelser. Svend Asmussen forklarede selv, at reportageholdet tændte for mikrofonerne med det samme, at de to musikere havde hilst på hinanden, og at han i øvrigt fik til opgave at introducere det hele på fransk, fordi de sendte direkte til de jazzglade lyttere. Det er nu blevet til en CD med titlen Embraceable Svend Asmussen udgivet på hans gamle pladeselskab Storyville. På optagelserne medvirker også bassisten Patrice Caratini og trommespilleren Charles Saudrais.

- Jeg mærker stadig den stemning, det gav at spille sammen med ham og de to andre i det lille lokale. Det er en koncert, som jeg kun kan glæde mig over at have været med til. Jeg håber, at alle kan fornemme det samme, hvis de lytter til CD'en, sagde han til Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier.

Svend Asmussen havde fans over det meste af verden. Det mærkede han også de mange gange, at han og konen var på flere måneder lange svipture til USA. Det skete blandt andet i 2012, da han som 96-årig var hædersgæst ved Sarasota Jazz Festival i Florida. Her måtte han frem i rampelyset for at få tildelt en af verdens fornemste musikpriser, The Satchmo Award, der er indstiftet for 32 år siden, og blandt andet tidligere givet til trompetisten Louis »Satchmo« Armstrong, som har lagt navn til prisen, samt sangerinden Ella Fitzgerald og bassisten Milt Hinton.

Svend Asmussens 100 års fødselsdag blev også fejret i USA. Han lod sig få dage før interviewe til Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier. Det foregik pr telefon, mens Florida var ramt af en mega storm. Han ville kun lade sig interviewe, hvis det kunne holdes hemmeligt, at han befandt sig i USA. Inden samtalen blev afbrudt, fordi huset skulle evakueres på grund af uvejret, nåede han at sige:

- Jo, 100 år. Det er mange år, og jeg skal være glad for, at jeg har det så godt. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at holde en koncert i anledning af, hvor glad og taknemmelig jeg er for at være blevet så gammel. Jeg gjorde det, da jeg fyldte 90 år, men magter ikke at spille for andre i dag. Jeg er stadig mærket af en hjerneblødning, som jeg fik i 2005. Den forhindrer mig i at spille, som jeg gjorde engang, men ellers har jeg det godt, lød det.

Svend Asmussen var frisk næsten til det sidste. For to uger siden blev han set, mens han sad han på passagersædet i en bil på havnen i Gilleleje uden for en restaurant, der var ved at blive gjort klar til genåbning. Hans kone var indenfor for at høre om åbningstider, så de sammen kunne nyde endnu en frokost på havnen, hvor han elskede at komme. Det nåede de ikke.

Svend Asmussen undgik at tilbringe sine sidste dage på hospital eller plejehjem. Han sov ind hjemme i Dronningmølle.