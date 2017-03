Strid om fældning af de gamle træer

Naturstyrelsen bestrider, at de gamle træer, der bliver fældet i Gribskov, primært ender som brænde og flis. Det sker ovenpå en artikel i Frederiksborg Amts Avis fredag. Her fremkom WWF Verdensnaturfonden med kritikken - baseret på tal fra Naturstyrelsen selv.

- Stammen er den mest værdifulde del af løvtræerne, og derfor vil den del af træet aldrig blive solgt til flis eller brænde. Vi leverer en certificeret råvare til savværkerne, så de kan producere træ til møbler eller byggematerialer. Derudover sørger vi for, at den overskydende del af træet bliver brugt optimalt, siger skovrider Jens Bjerregaard, Naturstyrelsen Nordsjælland.

- Vi prioriterer som oftest at udnytte de træer, vi alligevel skal fælde, fuldt ud, mens vi holder os helt fra andre store træer - for eksempel dem, der vælter spredt i stormene. Det giver også god mening for biodiversiteten, for de store, hele stammer er mere værd for biodiversiteten end en efterladt trætop, siger Jens Bjerregaard.